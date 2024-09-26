«Лукашенко посылают сигнал» 6 26.09.2024, 10:10

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Почему диктатор снова заговорил о войне.

Лукашенко снова заговорил о войне. На этот раз — на Обуз-Лесновском военном полигоне. «Нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было. Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», — заявил диктатор.

На кого рассчитаны эти заявления? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— У этих заявлений всегда несколько аудиторий. Внутренняя – показать, что государство сильное, существует какая-то целая система защиты режима, которая включает в себя вооруженные силы, которым «нет равных в Европе», а также территориальную оборону, народное ополчение. И, в общем-то, внешняя, посыл которой можно охарактеризовать следующим образом, что «мы к войне готовы, нас не проверяйте». В переводе на нормальный язык это называется «не подходите ко мне, я психический».

Все за пределами Беларуси прекрасно понимают, так называемые Вооруженные силы Республики Беларусь за почти три года после начала агрессии против Украины пришли в такое состояние на фоне партнеров, когда они реально никому не могут представлять никакой угрозы. И все это, скажем так, не более чем блеф, который больше ни на кого и не действует.

Но пытаться заявлять о своей какой-то воинственности нужно, внутренняя аудитория должна верить, что есть кому защищать этот режим. А внешней до последнего будут пытаться продать фактор угрозы, исходящий от вооруженных сил режима. Мол, предложите большую цену, чтобы мы с вами не воевали или воевали на вашей стороне.

— Примечательно, что в этот же день в Беларусь залетел российский «Шахед». И в это время вертолет Лукашенко находился в небе. Как вы считаете, что стоит за этими полетами «Шахедов». Случайность ли это?

— Эти полеты не являются случайными, я бы в них скорее был склонен видеть как минимум две вещи. Первая – это сигнал, который подает Россия Лукашенко, что он не в состоянии контролировать свое собственное воздушное пространство. Ну и, собственно говоря, приблизительно такой же сигнал для международного сообщества. «Ребята, все равно в Беларуси хозяйничаем мы, Лукашенко не до конца субъектен».

Попытки, которые предпринимались (некоторые были даже успешны), чтобы сбить несколько «Шахедов» со стороны Лукашенко, это были попытки опровергнуть посыл, что с ним Россия на территории Беларуси не считается и делает что хочет.

Сбили несколько «Шахедов», но при этом получилось еще хуже. Состоялись какие-то разговоры по линии министерств обороны между двумя режимами, не очень приятные для белорусского режима, даже не по причине того, что они «Шахед» сбили, а потому что одновременно выяснилось, что через территорию Беларуси летают не только российские «Шахеды», но и украинские беспилотники.

Лукашенко пришлось оправдываться, что «украинские мы не видим», потому что по факту «договорились». Он тоже это признал. А российские, оказывается, видят. То есть мало того, что Россия показала его несубъектность, так еще и его патологическую лживость, что ни для кого не является секретом.

— Есть и практические шаги — Мозырский НПЗ теперь охраняет ПВО. Есть ли вероятность, что Лукашенко, как говорится, «накаркает» войну?

— Я думаю, что здесь больше попытка успокоить коллектив, который работает на Мозырском НПЗ и близлежащих территориях. То, что происходит на российской территории, когда регулярно поражаются НПЗ (тоже вроде как защищенные со всех сторон всеми замечательными комплексами: С-300, С-400, «Тор»), может повториться и в другом месте.

Но ни для кого не должно оставаться хоть какой-то тени сомнения, что если нужно будет ударить по Мозырскому НПЗ, то все эти архаичные средства ПВО максимум послужат какой-то небольшой помехой для удачного поражения.

Это больше из разряда, что нужно делать хоть что-то, в том числе — чтобы успокаивать персонал завода, что они находятся в безопасности, можно работать. Ну а военные отчитались, что они сделали все, что могли, и никто там не проскочит. Однако траектории полетов «Шахедов», которые летали через территорию Беларуси, показывают, что это не ПВО, а решето.

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