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«Белавиа» приостановит рейсы в два города России

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  • 26.09.2024, 20:16
«Белавиа» приостановит рейсы в два города России

Речь идет о рейсах в Махачкалу и Мурманск.

«Белавиа» приостановит рейсы в Махачкалу и Мурманск на зимний период. Об этом сообщила начальница службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании Екатерина Радишевская, передает БелТА.

«Мурманск открыли в 2023 году, прекращали полеты на зиму, возобновляли летом. В текущем году открыли рейс в Махачкалу — замечательный рейс в летний период, однако мы планируем его приостанавливать зимой и возобновлять летом», — сказала Екатерина Радишевская.

Она отметила, что «Белавиа» рассматривает Россию как ключевой рынок.

Сейчас перевозчик выполняет регулярные рейсы в восемь российских аэропортов: Москва (Домодедово, Шереметьево, Внуково — 40−48 рейсов в неделю), Санкт-Петербург (21 рейс в неделю), Калининград (6 раз в неделю), Казань, Екатеринбург и Сочи (по 2 раза в неделю). Также запущены рейсы из Гомеля в Москву (Внуково и Шереметьево) и Санкт-Петербург, а также из Бреста в Москву (Шереметьево).

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