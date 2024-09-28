Эксперт раскрыл, в каком состоянии находится российское ядерное оружие 1 28.09.2024, 9:00

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Шахтное базирование — точно хлам.

Россия по ядерному потенциалу является второй в мире после США и имеет так называемую ядерную триаду, которая запускается из шахт. Их две главные ракеты, УР-100Н и Р-36М, с 2014 года не обслуживались украинским предприятием «Южмаш», а сами россияне не имеют необходимого технологического цикла.

Военный эксперт Петр Черник заявил «24 Каналу», что захватчики сделали новую стратегическую дальнобойную ракету «Сармат» с дальностью до 11 тысяч километров. По номенклатуре, она может иметь до 10 боеголовок в 100-150 килотонн и разгоняется до 28 махов. Один мах - это скорость звука, более 1 200 километров в час.

По словам Черника, «Сармат» должен был заменить предыдущие ракеты, однако взорвался во время последних испытаний. Таким образом можно сделать вывод, что пусковые установки шахтного типа у противника деградированы как явление.

«Восстановить они не смогут. А если возьмутся восстанавливать, то будут сыпать миллиарды долларов. Пусть сыплют. Несмотря на большой бюджет на следующий год более 140 миллиардов долларов - это означает отрывать от чего-то другого. От снарядов, в частности», - отметил эксперт.

Кроме «Сармата» у россиян есть подвижные установки РС-24 Ярс и подводный флот. Речь идет о 5 типах атомных подводных лодок:

«Дельфин»;

новейший «Борей» с ракетой Р-39;

«Антей»;

«Кондор»;

«Ясень».

Их суммарный залп составляет до 200 ракет. Также захватчики имеют бомбардировщик Ту-95МС. Он хоть и старый, но имеет на вооружении ракету Х-102 с боевой головкой в одну мегатонну. Комплекс «Искандер», который является новейшей разработкой РФ в оперативно-тактическом смысле, также имеет ядерную часть. Это касается и «Калибра» с «Кинжалом».

«Поэтому не стоит их прятать, что у них там все хлам. Подчеркну, что шахтное базирование - точно хлам. А эти ресурсы у них еще есть. Да, МиГ-31К уже не смогут строить. Ту-95МС движется к своему завершению. Но «Искандеры» и «Калибры» стоят у них на конвейере. Вмонтировать туда ядерную боеголовку проблемы не составляет. Пусковые установки у них для этого есть», - подытожил Черник.

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