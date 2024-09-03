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Олаф Шольц встретился с Владимиром Кара-Мурзой

  • 3.09.2024, 21:47
  • 1,084
Олаф Шольц встретился с Владимиром Кара-Мурзой

Российский оппозиционер рассказал канцлеру ФРГ о политзаключенных, которых нужно вытаскивать из тюрем Беларуси и РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц принял в Берлине освобожденного месяц назад из заключения российского оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзу. Об этом глава германского правительства сообщил во вторник, 3 сентября, в соцсети X, указав, что восхищается силой и мужеством Кара-Мурзы и «его неустанным вкладом в дело демократического будущего России».

«В августе мы добились его освобождения в ходе обмена заключенными, и сегодня у нас была возможность поговорить друг с другом подольше», - добавил Шольц.

Свой разговор с канцлером Германии Владимир Кара-Мурза назвал «важным, подробным и откровенным». По его словам, речь шла «об Украине, о России (сегодняшней и будущей), о нашей общей Европе», а также «о политзаключенных, которых нужно вытаскивать из тюрем России и Беларуси».

В середине августа Владимира Кара-Мурзу и его семью принял в Белом доме президент США Джо Байден.

За критику развязанной Россией войны против Украины в апреле 2023 года оппозиционер был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по статьям о «госизмене», «сотрудничестве с нежелательной организацией» и «фейках» об армии. 1 августа 2024 года он был освобожден в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада.

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