Олаф Шольц встретился с Владимиром Кара-Мурзой 3.09.2024, 21:47

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Российский оппозиционер рассказал канцлеру ФРГ о политзаключенных, которых нужно вытаскивать из тюрем Беларуси и РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц принял в Берлине освобожденного месяц назад из заключения российского оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзу. Об этом глава германского правительства сообщил во вторник, 3 сентября, в соцсети X, указав, что восхищается силой и мужеством Кара-Мурзы и «его неустанным вкладом в дело демократического будущего России».

Ich bewundere die Stärke und den Mut von Wladimir Kara-Mursa und seinen unermüdlichen Einsatz für eine demokratische Zukunft Russlands. Beim Gefangenenaustausch im August haben wir seine Freilassung erwirkt, heute hatten wir die Gelegenheit länger miteinander zu sprechen. pic.twitter.com/H6LehBjy5C — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 3, 2024

«В августе мы добились его освобождения в ходе обмена заключенными, и сегодня у нас была возможность поговорить друг с другом подольше», - добавил Шольц.

Свой разговор с канцлером Германии Владимир Кара-Мурза назвал «важным, подробным и откровенным». По его словам, речь шла «об Украине, о России (сегодняшней и будущей), о нашей общей Европе», а также «о политзаключенных, которых нужно вытаскивать из тюрем России и Беларуси».

Важный, подробный и откровенный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.



Об Украине, о России (сегодняшней и будущей), о нашей общей Европе. И о политзаключённых, которых нужно вытаскивать из тюрем 🇷🇺 и 🇧🇾.



И, конечно, поблагодарил за обмен, спасший 16 человеческих жизней. pic.twitter.com/c8gHanooa9 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) September 3, 2024

В середине августа Владимира Кара-Мурзу и его семью принял в Белом доме президент США Джо Байден.

За критику развязанной Россией войны против Украины в апреле 2023 года оппозиционер был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по статьям о «госизмене», «сотрудничестве с нежелательной организацией» и «фейках» об армии. 1 августа 2024 года он был освобожден в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада.

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