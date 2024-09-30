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Топ-5 полезных завтраков для похудения: энергия на целый день

  • 30.09.2024, 5:15
Топ-5 полезных завтраков для похудения: энергия на целый день

То, что вы потребляете с утра, влияет на уровень вашей энергии и ускоряет метаболизм на целый день

Найти время для еды по утрам бывает сложно. Впрочем, всего 15 минут на приготовление завтрака могут помочь в снижении веса.

Какие же лучшие варианты утренних блюд? Вместе с шеф-поваром Кэндис Кумай, издание eatthis.com собрало пять сытных белковых завтраков.

Яйца

Каким бы способом вы ни готовили яйца, это отличная пища для поддержания мышц, поэтому стоит включить их в свой рацион. Сытный белковый завтрак обеспечит вас энергией для долгого дня и подготовит тело к вечерним тренировкам.

«Яйца богаты омега-3, белоком и аминокислотами. Эти элементы важны для укрепления мышечной массы и потери лишнего веса», - отмечает Кумай.

Обезжиренный греческий йогурт с ягодами

Греческий йогурт – это отличный выбор для завтрака, но не стоит есть его в чистом виде. Кумай рекомендует начать день с порции нежирного греческого йогурта с добавлением свежих ягод. Такой завтрак насытит ваш организм белком, кальцием и железом. Ягоды содержат антоцианы – флавоноиды, которые отвечают за яркие цвета фруктов и обладают свойствами, способствующими сжиганию жира в области живота. Таким образом, вы будете оставаться сытыми и энергичными до обеда, одновременно сокращая объемы талии.

Протеиновый коктейль

Хороший коктейль способствует улучшению кровообращения в мышцах и подзаряжает вас энергией. Кумай советует обратить внимание на сывороточный протеин: «Сыворотка помогает не только улучшить физические показатели, но и контролировать вес», – говорит она.

Если же сыворотка не для вас, можно выбрать альтернативу – рисовый, гороховый или конопляный белок. Попробуйте вкусные полосы, помогающие бороться с жиром на животе. Их вдохновили десерты, например арахисовые батончики или черничный пирог, но они наполнены белком и питательными веществами, необходимыми для продуктивного дня.

Белковые блины

Благодаря правильной рецептуре блины могут стать источником белка и полезных углеводов. Главное – отказаться от смесей на основе белой муки.

Цельнозерновые тосты с ореховым маслом и семенами

Если ежедневно смазываете тосты арахисовым маслом или добавляете его в коктейли – это здоровый выбор. Но иногда следует разнообразить утренний прием пищи. В составе готовых полезных паст содержится семь разных видов орехов и семян: арахис, кешью, миндаль, семена льна, бразильские орехи, фундук и семена подсолнечника.

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