В Минске произошло странное преступление 8 30.09.2024, 14:07

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Как в анекдоте.

Житель Минска забрал награду за невыполненную работу у неправильного заказчика и часть денег пропил. Он стал фигурантом уголовного дела о краже и попал под суд, рассказали «Минск-Новости».

Однажды утром минчанин, работающий уборщиком в коммунальной организации, страдал от похмелья. Бывшая супруга попросила его сходить к знакомой с инвалидностью — у той накануне умерла собака, и нужно было за деньги вынести тело животного. Мужчина согласился.

Он позвонил в квартиру дома на улице Киселева, дверь открыл мальчик и спросил: «Вы за деньгами?» Мужчина кивнул, и ребенок протянул незнакомцу конверт. Житель столицы поинтересовался, где собака, но мальчик непонимающе посмотрел на него, и визитер ушел.

В конверте лежали 700 долларов, 200 из которых минчанин тотчас обменял и купил выпивку. Когда он вернулся домой, экс-супруга спросила, почему тот проигнорировал ее просьбу. Так мужчина догадался, что перепутал адреса.

Оказалось, отец поручил 11-летнему сыну передать конверт с деньгами строителю, который делал ремонт у них на даче. Поняв, что ребенок вручил наличность не тому человеку, он незамедлительно обратился в милицию.

Забравшего деньги уборщика нашли, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину он признал, в содеянном раскаялся, перед потерпевшим извинился и полностью возместил причиненный ущерб. Ранее он уже был дважды судим. Так что суд признал фигуранта виновным в краже, совершенной повторно, и на основании ч. 2 ст. 205 УК назначил наказание в виде трех месяцев ареста. Кроме того, он должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

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