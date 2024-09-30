закрыть
30 сентября 2024, понедельник, 15:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске произошло странное преступление

8
  • 30.09.2024, 14:07
  • 7,500
В Минске произошло странное преступление

Как в анекдоте.

Житель Минска забрал награду за невыполненную работу у неправильного заказчика и часть денег пропил. Он стал фигурантом уголовного дела о краже и попал под суд, рассказали «Минск-Новости».

Однажды утром минчанин, работающий уборщиком в коммунальной организации, страдал от похмелья. Бывшая супруга попросила его сходить к знакомой с инвалидностью — у той накануне умерла собака, и нужно было за деньги вынести тело животного. Мужчина согласился.

Он позвонил в квартиру дома на улице Киселева, дверь открыл мальчик и спросил: «Вы за деньгами?» Мужчина кивнул, и ребенок протянул незнакомцу конверт. Житель столицы поинтересовался, где собака, но мальчик непонимающе посмотрел на него, и визитер ушел.

В конверте лежали 700 долларов, 200 из которых минчанин тотчас обменял и купил выпивку. Когда он вернулся домой, экс-супруга спросила, почему тот проигнорировал ее просьбу. Так мужчина догадался, что перепутал адреса.

Оказалось, отец поручил 11-летнему сыну передать конверт с деньгами строителю, который делал ремонт у них на даче. Поняв, что ребенок вручил наличность не тому человеку, он незамедлительно обратился в милицию.

Забравшего деньги уборщика нашли, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину он признал, в содеянном раскаялся, перед потерпевшим извинился и полностью возместил причиненный ущерб. Ранее он уже был дважды судим. Так что суд признал фигуранта виновным в краже, совершенной повторно, и на основании ч. 2 ст. 205 УК назначил наказание в виде трех месяцев ареста. Кроме того, он должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников