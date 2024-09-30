Когда в Беларуси массово пойдут осенние грибы 30.09.2024, 15:26

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Эксперты назвали три главных фактора и дали прогноз.

Оправдает ли грибной сезон в этом году ожидания белорусов? Хотя многие грибники уже давно рыщут по лесу в поисках своих любимых экземпляров, урожай в некоторых регионах оставлял желать лучшего, пишет telegraf.news. Когда же можно ожидать настоящего изобилия грибов?

Грибной сезон — тема, вызывающая большой интерес у любителей собирать эти лесные сокровища каждый год. Хотя у многих людей сбор грибов ассоциируется с осенью, грибной сезон длится практически круглый год. Именно погодные условия оказывают решающее влияние на то, когда и в каком количестве появятся грибы. Эксперты спрогнозировали, что самое большое грибное нашествие может наступить уже совсем скоро. Что же ждет нас осенью 2024 года?

Факторы роста грибов

Грибники с нетерпением ждут осенней россыпи лесных даров, но когда именно он наступит, зависит от погоды.

По словам польского эксперта по грибам, создателя сайта grzyby.p Марека Сноварски (Marek Snowarski), достаточное количество осадков и влажная почва необходимы для того, чтобы грибы могли развиваться.

В последние дни в Беларуси прошли дожди, которые, хотя и были незначительными на большей части территории страны, выпадали в течение нескольких дней, способствуя увлажнению почвы. Исходя из слова эксперта, уже в начале октября может появиться долгожданная грибная сыпь.

Помимо влаги, предпосылками для этого являются прогретая почва и отсутствие крупных летних грибных местонахождений, отметил грибной «синоптик» Марек Сноварски.

Он также обратил внимание, что в последние десятилетия массовый рост грибов сместился на октябрь. Еще 20-30 лет назад самый большой урожай был в сентябре, но из-за потепления климата грибы появляются позже. Если эта тенденция сохранится, то, возможно, в будущем пик грибного изобилия сместится на ноябрь или даже декабрь.

Будет ли погода в октябре идеальной для роста грибов?

К слову, согласно прогнозу известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова, начало октября будет менее теплым и более влажным. На значительной части территории ожидаются кратковременные дожди.

«В целом октябрь обещает быть теплее обычного, температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5°С. […] В течение месяца ожидается примерно столько же осадков, сколько обычно бывает в это время года. В среднем, будет от 11 до 16 дней с дождем», — озвучил Рябов свой прогноз.

Таким образом, учитывая названные польским экспертом факторы для роста грибов, у белорусов есть все шансы собрать полные корзины в октябре.

Где искать грибы?

Несмотря на оптимистичность прогнозов, стоит помнить, что появление грибов — явление очень локализованное. Даже в пределах одного леса обилие грибов может сильно различаться.

Поэтому стоит следить за грибными форумами и дискуссионными группами, где можно найти самую свежую информацию о том, где искать грибы.

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