Когда в Беларуси начнут включать отопление? 30.09.2024, 22:28

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Приняты новые нормы.

Согласно обновленным в этом году нормам белорусского законодательства, в детских садах, школах и больницах отопление включат, если среднесуточная температура воздуха на улице будет держаться от +10°С и ниже в течение трех дней. Раньше батареи включали, если соответствующая температура держалась на протяжении пяти дней.

Тепло в жилые дома, учреждения культуры и образования (кроме садов и школ) будет подаваться, если среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8°С три дня подряд.

Последними в списке будут административные, промышленные и другие организации производственных зданий.

По информации предприятия «Белэнерго», сентябрь 2023 года стал самым теплым в Беларуси за последние 78 лет, что отодвинуло наступление отопительного сезона.

Отмечается, что за последние пять лет отопительный сезон стартовал в октябре только один раз — в 2020 году. Во все остальные годы тепло начинали включать в сентябре.

Самая ранняя дата начала отопительного сезона за пятилетку — 20 сентября 2021 года. Самая поздняя дата — 12 октября 2020 года.

По прогнозу синоптика Дмитрия Рябова на октябрь, «в целом месяц обещает быть теплее обычного». Температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5°С. Ожидается от +5°С на северо-востоке до +8°С на юго-западе Беларуси. По сравнению с сентябрем ожидается понижение температуры до 6°С.

«Обычно примерно с середины второй декады октября среднесуточная температура воздуха начинает стабильно снижаться, опускаясь ниже отметки в +5°С», — сказал он.

По данным погодных ресурсов, на этой неделе максимальная температура воздуха в Беларуси днем будет +15°С (воскресенье), минимальная днем — во вторник — +10°С. Ночью холоднее всего будет во вторник (+6°С), теплее всего в пятницу (+11°С).

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