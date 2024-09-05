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После падения российских «шахедов» в Гомельской области отменили «Дожинки»

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  • 5.09.2024, 12:38
  • 6,550
После падения российских «шахедов» в Гомельской области отменили «Дожинки»

О причине отмены праздника власти решили умолчать.

Отменено празднование областных «Дожинок» в Микашевичах, сообщает «Флагшток».

Причину отмены и новую дату проведения «Дожинок» местные власти не называют.

Дожинки должны были пройти 7 сентября в городе Микашевичи Брестской области (город находится недалеко от Житковичского района Гомельской области в 70 километрах от границы с Украиной).

Отметим, что праздник отменили на фоне падения российских дронов «шахед» на Гомель.

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