После падения российских «шахедов» в Гомельской области отменили «Дожинки»4
- 5.09.2024, 12:38
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О причине отмены праздника власти решили умолчать.
Отменено празднование областных «Дожинок» в Микашевичах, сообщает «Флагшток».
Причину отмены и новую дату проведения «Дожинок» местные власти не называют.
Дожинки должны были пройти 7 сентября в городе Микашевичи Брестской области (город находится недалеко от Житковичского района Гомельской области в 70 километрах от границы с Украиной).
Отметим, что праздник отменили на фоне падения российских дронов «шахед» на Гомель.