Путин сошел с ума 1 Иван Преображенский

6.09.2024, 15:30

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Иван Преображенский

Так как Москву уже давно не атаковали.

Мэр Москвы якобы попросил Путина усилить группировку ПВО по защите Москвы после атаки БПЛА на НПЗ в Капотне. Об этом российским телеграм-каналам якобы сообщают таинственные инсайдеры (официального подтверждения этих данных пока нет). Иначе говоря, это размещают в медиа собянинские пиарщики.

По словам этих псевдоисточников, близких к мэрии Москвы, столичный градоначальник дал понять главе государства, что в ближайшие недели ВСУ усилят попытки атаковать город. «Это связано и выборами 8 сентября, и с днем города, и в целом с тем, что ПВО за последнее время «немного расслабилась», так как Москву уже давно не атаковали, тем более, не было попыток массированных атак», — передают слова Собянина его соратники.

Как говорят пиарщики московской мэрии, Путин якобы с понимаем отнесся к просьбе мэра Москвы и защита столицы силами РЭБ и ПВО будет усилена. Читай, Собянин защитил москвичей, в первую очередь, жителей Рублевки и чиновников, по которым раньше прилетало. Они должны помнить, что дед в Кремле сошел с ума, но их интересы представляет дед из мэрии Москвы. Вот такие у Собянина амбиции.

Иван Преображенский, Telegram

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