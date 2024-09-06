«У Украины сейчас в руках отличный козырь»
- 6.09.2024, 17:13
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В Литве оценили важность Курской операции ВСУ.
Курская операция ВСУ может иметь большое влияние на исход войны в пользу Украины. Такое мнение сегодня, 6 сентября, в эфире телеканала FREEДОМ выразил полковник запаса, член Ассоциации полковников из Литвы Вайдотас Малинионис.
«Я думаю, что это — отличная операция, очень важная операция. Мы, наверное, увидим это позже, она может иметь большое влияние на исход войны, то есть в пользу Украины. Почему Россия так вяло действует? А я отвечу — они просто не могут. И насколько я понимаю, Украина ввела войска очень хорошего качества, с опытом, и они это там показали. Эта операция была отлично спланирована и отлично выполнена», — сказал он.
Малинионис отметил, что переброска Россией ее лучших подразделений с фронта в Украине занимает время, и нет никакой гарантии, что они смогут выбить украинских военных из Курской области.
«Поэтому они выбирают самый маленький риск и организуют нападающие действия на Донбассе, особенно на Покровском направлении, надеясь, что им там повезет и прорвет. А Курская область, мы видим, что они официально, и Путин очень хочет показать, что это не очень и важно. Но это очень важно, и они это понимают, и это очень большая боль», — сказал член Ассоциации полковников из Литвы.
Он считает, что с наступлением непогоды наступательные действия российской армии ослабнут.
«И тогда они будут все равно решать, что делать. И это самое неуверенное решение у них все равно останется. Я думаю, то что вы сделали в Курске, и я слышал, что и в Белгороде тоже там что-то делается, не такими масштабами, но все равно, и эвакуация происходит, — это, конечно, отлично. У Украины сейчас в руках отличный козырь для дальнейшей деэскалации войны», — считает Малинионис.