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«У Украины сейчас в руках отличный козырь»

  • 6.09.2024, 17:13
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«У Украины сейчас в руках отличный козырь»

В Литве оценили важность Курской операции ВСУ.

Курская операция ВСУ может иметь большое влияние на исход войны в пользу Украины. Такое мнение сегодня, 6 сентября, в эфире телеканала FREEДОМ выразил полковник запаса, член Ассоциации полковников из Литвы Вайдотас Малинионис.

«Я думаю, что это — отличная операция, очень важная операция. Мы, наверное, увидим это позже, она может иметь большое влияние на исход войны, то есть в пользу Украины. Почему Россия так вяло действует? А я отвечу — они просто не могут. И насколько я понимаю, Украина ввела войска очень хорошего качества, с опытом, и они это там показали. Эта операция была отлично спланирована и отлично выполнена», — сказал он.

Малинионис отметил, что переброска Россией ее лучших подразделений с фронта в Украине занимает время, и нет никакой гарантии, что они смогут выбить украинских военных из Курской области.

«Поэтому они выбирают самый маленький риск и организуют нападающие действия на Донбассе, особенно на Покровском направлении, надеясь, что им там повезет и прорвет. А Курская область, мы видим, что они официально, и Путин очень хочет показать, что это не очень и важно. Но это очень важно, и они это понимают, и это очень большая боль», — сказал член Ассоциации полковников из Литвы.

Он считает, что с наступлением непогоды наступательные действия российской армии ослабнут.

«И тогда они будут все равно решать, что делать. И это самое неуверенное решение у них все равно останется. Я думаю, то что вы сделали в Курске, и я слышал, что и в Белгороде тоже там что-то делается, не такими масштабами, но все равно, и эвакуация происходит, — это, конечно, отлично. У Украины сейчас в руках отличный козырь для дальнейшей деэскалации войны», — считает Малинионис.

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