Криштиану Роналду: Победа Португалии на Евро эквивалентна чемпионату мира
- 6.09.2024, 17:20
Известный футболист рассказал, что его мотивирует.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что победа его национальной команды на Евро-2016 равноценна победе на чемпионате мира, пишет tribuna.com.
– Чего вам нужно добиться в своей карьере? Единственное, чего не хватает – это чемпионат мира?
- Победа Португалии на чемпионате Европы эквивалентна чемпионату мира. Я уже выиграл два трофея для Португалии, чего я очень хотел. ЧМ меня не мотивирует.
Меня мотивирует наслаждение футболом, а рекорды появляются естественно. Я не бью рекорды, это они гонятся за мной. Я никогда не буду ютубером. Я буду там время от времени, – сказал Роналду.
39-летний Роналду выиграл в составе Португалии Евро-2016 и Лигу наций 2018/19. У Лионеля Месси есть победа с Аргентиной на ЧМ-2022.