Китай отказался поставлять в Беларусь поезда 3 8.09.2024, 10:30

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Названа причина.

Китай окончательно отказался поставлять в Беларусь 15 новых поездов из-за опасений попасть под санкции США

В июне КНР отложила поставку в Беларусь 15 новых грузовых электровозов БКГ2, которые должны были быть поставлены ещё в конце 2023 года.

Тогда сообщалось, что новые сроки поставок перенесены на 2025-26 гг. Однако как теперь выяснило «Белорусское железнодорожное сообщество», Китай вообще отказался поставлять в Беларусь эти поезда из-за опасения попадания под санкции.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении железнодорожников, производитель данным поездов, китайская компания «CRRC Datong Co., Ltd.» «не предоставила коммерческое предложение ввиду наличия американских деталей в составе локомотивов» и «в июле 2024 года обозначила невозможность дальнейшего продвижения проекта в связи с санкционными опасениями». А также предложила вернуться к реализации проекта после «нормализации ситуации».

Известно, что замену этим поездам теперь будут искать в России, где альтернативой БКГ2 могут выступить только локомотивы производства АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и ОАО «Синара-Транспортные Машины» (СТМ). И показательно, что уже 5 сентября 2024 г. в Минск на встречу с БелЖД приезжало руководство АО «Трансмашхолдинг», с которым была проведена рабочая встреча по теме «дальнейшего взаимного сотрудничества по обновлению парка подвижного состава и оборудования».

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