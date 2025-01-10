Путиниста Боярского срочно госпитализировали
- 10.01.2025, 14:53
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Артисту стало плохо в Санкт-Петербурге.
Ярый путинист, российский актер и певец Михаил Боярский оказался снова в больнице.
Как пишет российский телеграмм-канал Mash, Боярскому стало плохо с сердцем.
Актера госпитализировали в Санкт-Петербурге. Предварительная причина: ишемическая болезнь сердца.
Сообщается также, что сейчас актер находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы якобы в удовлетворительном состоянии. Каналу он сообщил, что о подробностях состояния своего здоровья он не будет говорить, ведь о нем расскажет только самым близким.