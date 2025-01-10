Панк и Эмо возрастом 430 миллион лет бросают вызов устоявшимся взглядам 10.01.2025, 23:11

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Что нашли ученые.

Моллюски — одна из самых разнообразных групп животных на Земле. Теперь ученые нашли две древние окаменелости моллюсков возрастом 430 миллионов лет, которых они назвали Панк и Эмо (Punk ferox и Emo vorticaudum) — открытие бросает вызов устоявшимся взглядам на их раннее происхождение, пишет «Фокус».

Окаменелости датированы силурийским периодом и были найдены в Херефордшире. Ученые изучили находку и пришли к выводу, что это открытие проливает свет на сложную эволюционную историю моллюсков и то, как они передвигались. По сути, ученые теперь считают, что на самом деле древние моллюски были более сложными и адаптивными.

Исследование было проведено командой из Имперского колледжа Лондона в сотрудничестве с коллегами из Университета Лестера, Оксфордского университета, Научно-исследовательского института Зекенберга, Музея естественной истории во Франкфурте и Йельского университета. Новое открытие ученых, по сути, бросает высов устоявшемуся мнению о том, что ранние моллюски, в которую входят хитоны и червеобразные моллюски, были базовыми и весьма примитивными.

Обнаружение новых древних окаменелостей указывает на то, что, по крайней мере, некоторые из ранних моллюсков обладали уникальными способностями. Простыми словами, они были довольно сложными и адаптивными в своих формах и средах обитания.

В ходе исследования ученые воссоздали окаменелости в 3D с помощью передовых методов визуализации, включая рентгеновское сканирование. Они также обнаружили, что Эмо и Панк демонстрировали более широкое разнообразие форм и стратегий выживания, чем ученые могли бы предположить.

По словам соавтора исследования, доктора Марка Саттона, создав цифровые модели древних окаменелостей, ученые получили «золотую жилу информации». Это указывает на то, что ветвь эволюция моллюсков, включающая Эмо и Панка, на самом деле гораздо более эволюционно богата и разнообразна, чем мы могли бы предположить ранее. Это также может указывать на то, что это касается и других видов.

Исследователи изучили окаменелости и обнаружили, что обе они имели гладкие нижние стороны. Это предполагает, что они жили на морском дне, и обе обладали некоторыми уникальными особенностями и нетрадиционными стратегиями передвижения.

Любопытно, что окаменелость Эмо сохранилась в сложенном положении. Ученые предполагают, что в момент смерти моллюск, вероятно, двигался подобно червю, используя свои шипы для захвата и продвижения вперед. В то время как Панк мог двигаться, остается неясным для исследователей, но они обнаружили, что у него была гребневидная нога, в отличие от любого существующего сегодня моллюска.

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