Суд признал Трампа виновным по делу фальсификации документов
- 11.01.2025, 5:00
Избранный президент США собирается подать апелляцию.
Суд признал избранного президента США Дональда Трампа виновным по делу о фальсификации деловых документов, связанных с выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году, передает Associated Press (AP).
При этом судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан назначил ему «безусловное освобождение», что означает отсутствие наказания. Такое решение суда закрепляет за Трампом обвинительный приговор и в то же время позволяет ему вернуться в Белый дом, не опасаясь тюремного заключения или штрафа, поясняет агентство.
«Сегодняшнее событие было отвратительным фарсом», — написал Трамп в соцсети Truth Social после вынесения приговора. Он заявил о планах подать апелляцию и «восстановить доверие американцев» к системе правосудия.