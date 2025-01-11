Суд признал Трампа виновным по делу фальсификации документов 11.01.2025, 5:00

Дональд Трамп

Избранный президент США собирается подать апелляцию.

Суд признал избранного президента США Дональда Трампа виновным по делу о фальсификации деловых документов, связанных с выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году, передает Associated Press (AP).

При этом судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан назначил ему «безусловное освобождение», что означает отсутствие наказания. Такое решение суда закрепляет за Трампом обвинительный приговор и в то же время позволяет ему вернуться в Белый дом, не опасаясь тюремного заключения или штрафа, поясняет агентство.

«Сегодняшнее событие было отвратительным фарсом», — написал Трамп в соцсети Truth Social после вынесения приговора. Он заявил о планах подать апелляцию и «восстановить доверие американцев» к системе правосудия.

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