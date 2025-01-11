Белорусам навязчиво напомнили о налогах

Белорусам навязчиво напомнили о налогах2
- 11.01.2025, 10:24
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МНС начало кампанию по сбору денег с населения.
С 1 января 2025 года в Беларуси стартует ежегодная кампания по декларированию доходов. Налоговую декларацию за 2024 год необходимо подать до 31 марта 2025 года, сообщает Министерство по налогам и сборам.
Декларацию должны подать те, кто:
за последние 5 лет продал больше одного жилого дома, квартиры, гаража, дачи или земельного участка;
в 2024 году продал другую недвижимость (например, офисы или склады) независимо от их количества;
продал грузовые автомобили, автобусы или две и более легковые машины;
получил в течение года подарки от неблизких родственников на сумму более 10 431 рубля;
получил доходы из-за границы, например, зарплату или дарение от иностранных граждан и организаций.
После подачи декларации налоговая до 30 апреля 2025 года направит извещение о сумме налога, оплатить который надо не позднее 2 июня 2025 года.