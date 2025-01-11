Война и пир Галина Сидорова, «Радио Свобода»

11.01.2025, 10:56

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Галина Сидорова

О празднике с «Орешником».

Хит новогоднего сезона – война. Она никуда не исчезла, не спряталась, она грохочет «праздничными» обстрелами Киева, Чернигова и других украинских городов, убивает и калечит. Война, развязанная Путиным против Украины.

«Видеошутка» с пролетающим над Большим театром и Красной площадью Сантой, которого сбивает меткий оператор ПВО и докладывает деду Морозу, что цель уничтожена; при этом тот одобрительно кивает: «Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе», а затем эта парочка поздравляет россиян с Новым годом. Это все, что нужно знать о современной России – о празднике с бомбой в кармане, ну или с «Орешником» в башке, и о глубине маразма и аморальности, охватившей большую часть российского общества.

В этой специфической атмосфере самая очевидная бессмыслица лишь дополняет общую «картину маслом». Новогодние огоньки скрывают тьму, в который раз в истории накрывшую российскую столицу. Страна оглядывается, не слишком ли много старого тащит в наступающий год, и вновь убеждает себя: только «самое нужное». На сей раз – войну, Сталина, обретшего в 2024-м неведомо какую по счету жизнь после смерти, репрессии и маразм, крепчающий с каждым путинским годом.

Говорят, при Минкульте скоро появится лаборатория госпраздников с задачей «наполнения смыслом значимых дат». Иначе говоря, маразм должен быть дорогим и осмысленным. Вот и Путин о том же: России, как он выразился на Валдайской встрече, необходимо «развивать свой, суверенный искусственный интеллект». Не то признал, что с натуральным у россиян проблема и развивать искусственный следует именно поэтому. Не то, как уже стало общим местом, призвал «отделиться» от интеллекта западного.

В Госдуме в первые же дни наступившего 2025-го принялись за борьбу с англицизмами. В свое время тему поднимал незабвенный Жириновский, причем не раз. Но до ее превращения в законопроект не доходило. Нынешние депутаты-запретители явно поймали волну. Хотя вообще-то сражение за чистоту русского языка длится уже лет двести. В начале 19-го века министр народного просвещения Александр Шишков издал труд под названием «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», с целью «защитить литературные традиции» от ненужных, по его мнению, заимствований. Предлагал, в частности, заменить «галоши» «мокроступами», «анатомию» – «трупоразъятием», «бульвар» – «топталищем». Но большинство его «традиционных» изобретений так и не прижились. В рамках сталинской борьбы с космополитизмом, начатой в конце 40-х прошлого века, чиновники от литературы тоже пытались разобраться с «вредными заимствованиями”: «шофер» стал «водителем», «голкипер» – «вратарем», «аплодисменты» – «рукоплесканиями», «меню» – «разблюдовкой». Тогда же острословы предложили «до кучи» переводить и фамилии. Байден в такой парадигме мог бы стать Выжидаевым (от англ глагола bide – выжидать), а вот Трамп «превратился» бы в Козырева (trump по-английски – козырь, козырять). Первый российский министр иностранных дел Андрей Козырев вряд ли пришел бы в восторг от подобной «однофамильности».

Что же касается «наполнения смыслом значимых дат», ближе других к решению проблемы подошел предприниматель Максим Гончарук, явно замахнувшийся на выпуск «товара года». Он подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Орешник», под которым собирается производить водку, виски, медовуху и ром.

А вот член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов мог бы отличиться в конкурсе на самый патриотичный подарок года. На празднике в честь 60-летия Притобольного округа Курганской области он торжественно вручил местным властям авиационную ракету С-8 с пожеланиями начальству и населению: «Чтобы скорость вашего развития была сопоставима скорости этой ракеты. Я хочу, чтобы вы попадали всегда в цель». Как выяснили местные журналисты, указанное изделие производит завод «Курганприбор», принадлежащий семье Муратова.

Вообще, патриотизм нынче дорог. Власти Самарской области начали выплачивать рекордные 4 миллиона рублей за заключение контракта с Минобороны. Повышенную выплату за защиту родины, по данным пресс-службы региона, обещают как минимум до 1 февраля.

А там уж как пойдет. Ведь перед новогодними праздниками стало хорошим тоном говорить о мире. Разные эксперты наперегонки бросились делиться инсайдами о том, кто из иностранных политиков куда и к кому летал, что сказал, что подумал. На самом деле очевидно, что, во-первых, до 20 января – дня инаугурации нового-старого президента США – никаких «мирных подарков» на переговорном фронте не предвидится. Наоборот, российская сторона, скорее всего, постарается максимально усилить военные позиции, читай: побольше убить и разрушить. И, во-вторых, она предпримет все, чтобы замылить вопрос о своей ответственности за преступления и беды, что причинила украинцам. Более того, Кремль намекает, что неплохо бы начать снимать санкции уже за то, что Россия вообще сядет за переговорный стол.

В этой связи новогодняя суета – как раз подходящее время, чтобы напомнить разнообразным искателям мира, с кем имеют дело.

Владимир Путин дважды отмечался журналом Time: в 2007 году как человек года, а в 2023-м (!) – как один из номинантов на это звание. В первом случае редактор издания Ричард Штенгель даже подстраховался, опубликовав колонку, объясняющую принцип, по которому журнал выбирает того или иного номинанта: «Звание «Человек года», присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир – к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам – дерзновенным, изменяющим нашу планету».

За последовавшие 18 лет пребывания у власти Путин продемонстрировал собственную версию «дерзновенного преобразования мира”: на сегодняшний момент развязанная им против Украины война, если сложить приводимые разными источниками данные о погибших и раненых украинских и российских военных, а также мирных жителях с обеих сторон, унесла или покалечила почти миллион человек. Достижение, которое, скорее, тянет на номинацию «Убийца года». Говоря словами поэта Бориса Заходера: «Чем больше ты людей перекалечишь, / Тем ты верней себя / Увековечишь!// Боюсь,/ У государственных людей / Нет /Более возвышенных идей…»

Галина Сидорова, «Радио Свобода»

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