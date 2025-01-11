закрыть
11 января 2025, суббота, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Война и пир

  • Галина Сидорова, «Радио Свобода»
  • 11.01.2025, 10:56
  • 2,886
Война и пир
Галина Сидорова

О празднике с «Орешником».

Хит новогоднего сезона – война. Она никуда не исчезла, не спряталась, она грохочет «праздничными» обстрелами Киева, Чернигова и других украинских городов, убивает и калечит. Война, развязанная Путиным против Украины.

«Видеошутка» с пролетающим над Большим театром и Красной площадью Сантой, которого сбивает меткий оператор ПВО и докладывает деду Морозу, что цель уничтожена; при этом тот одобрительно кивает: «Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе», а затем эта парочка поздравляет россиян с Новым годом. Это все, что нужно знать о современной России – о празднике с бомбой в кармане, ну или с «Орешником» в башке, и о глубине маразма и аморальности, охватившей большую часть российского общества.

В этой специфической атмосфере самая очевидная бессмыслица лишь дополняет общую «картину маслом». Новогодние огоньки скрывают тьму, в который раз в истории накрывшую российскую столицу. Страна оглядывается, не слишком ли много старого тащит в наступающий год, и вновь убеждает себя: только «самое нужное». На сей раз – войну, Сталина, обретшего в 2024-м неведомо какую по счету жизнь после смерти, репрессии и маразм, крепчающий с каждым путинским годом.

Говорят, при Минкульте скоро появится лаборатория госпраздников с задачей «наполнения смыслом значимых дат». Иначе говоря, маразм должен быть дорогим и осмысленным. Вот и Путин о том же: России, как он выразился на Валдайской встрече, необходимо «развивать свой, суверенный искусственный интеллект». Не то признал, что с натуральным у россиян проблема и развивать искусственный следует именно поэтому. Не то, как уже стало общим местом, призвал «отделиться» от интеллекта западного.

В Госдуме в первые же дни наступившего 2025-го принялись за борьбу с англицизмами. В свое время тему поднимал незабвенный Жириновский, причем не раз. Но до ее превращения в законопроект не доходило. Нынешние депутаты-запретители явно поймали волну. Хотя вообще-то сражение за чистоту русского языка длится уже лет двести. В начале 19-го века министр народного просвещения Александр Шишков издал труд под названием «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», с целью «защитить литературные традиции» от ненужных, по его мнению, заимствований. Предлагал, в частности, заменить «галоши» «мокроступами», «анатомию» – «трупоразъятием», «бульвар» – «топталищем». Но большинство его «традиционных» изобретений так и не прижились. В рамках сталинской борьбы с космополитизмом, начатой в конце 40-х прошлого века, чиновники от литературы тоже пытались разобраться с «вредными заимствованиями”: «шофер» стал «водителем», «голкипер» – «вратарем», «аплодисменты» – «рукоплесканиями», «меню» – «разблюдовкой». Тогда же острословы предложили «до кучи» переводить и фамилии. Байден в такой парадигме мог бы стать Выжидаевым (от англ глагола bide – выжидать), а вот Трамп «превратился» бы в Козырева (trump по-английски – козырь, козырять). Первый российский министр иностранных дел Андрей Козырев вряд ли пришел бы в восторг от подобной «однофамильности».

Что же касается «наполнения смыслом значимых дат», ближе других к решению проблемы подошел предприниматель Максим Гончарук, явно замахнувшийся на выпуск «товара года». Он подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Орешник», под которым собирается производить водку, виски, медовуху и ром.

А вот член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов мог бы отличиться в конкурсе на самый патриотичный подарок года. На празднике в честь 60-летия Притобольного округа Курганской области он торжественно вручил местным властям авиационную ракету С-8 с пожеланиями начальству и населению: «Чтобы скорость вашего развития была сопоставима скорости этой ракеты. Я хочу, чтобы вы попадали всегда в цель». Как выяснили местные журналисты, указанное изделие производит завод «Курганприбор», принадлежащий семье Муратова.

Вообще, патриотизм нынче дорог. Власти Самарской области начали выплачивать рекордные 4 миллиона рублей за заключение контракта с Минобороны. Повышенную выплату за защиту родины, по данным пресс-службы региона, обещают как минимум до 1 февраля.

А там уж как пойдет. Ведь перед новогодними праздниками стало хорошим тоном говорить о мире. Разные эксперты наперегонки бросились делиться инсайдами о том, кто из иностранных политиков куда и к кому летал, что сказал, что подумал. На самом деле очевидно, что, во-первых, до 20 января – дня инаугурации нового-старого президента США – никаких «мирных подарков» на переговорном фронте не предвидится. Наоборот, российская сторона, скорее всего, постарается максимально усилить военные позиции, читай: побольше убить и разрушить. И, во-вторых, она предпримет все, чтобы замылить вопрос о своей ответственности за преступления и беды, что причинила украинцам. Более того, Кремль намекает, что неплохо бы начать снимать санкции уже за то, что Россия вообще сядет за переговорный стол.

В этой связи новогодняя суета – как раз подходящее время, чтобы напомнить разнообразным искателям мира, с кем имеют дело.

Владимир Путин дважды отмечался журналом Time: в 2007 году как человек года, а в 2023-м (!) – как один из номинантов на это звание. В первом случае редактор издания Ричард Штенгель даже подстраховался, опубликовав колонку, объясняющую принцип, по которому журнал выбирает того или иного номинанта: «Звание «Человек года», присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир – к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам – дерзновенным, изменяющим нашу планету».

За последовавшие 18 лет пребывания у власти Путин продемонстрировал собственную версию «дерзновенного преобразования мира”: на сегодняшний момент развязанная им против Украины война, если сложить приводимые разными источниками данные о погибших и раненых украинских и российских военных, а также мирных жителях с обеих сторон, унесла или покалечила почти миллион человек. Достижение, которое, скорее, тянет на номинацию «Убийца года». Говоря словами поэта Бориса Заходера: «Чем больше ты людей перекалечишь, / Тем ты верней себя / Увековечишь!// Боюсь,/ У государственных людей / Нет /Более возвышенных идей…»

Галина Сидорова, «Радио Свобода»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц