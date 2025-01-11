Какой сыр самый полезный для здоровья? 11.01.2025, 14:50

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Диетолог сравнила восемь сортов.

Дипломированный диетолог Джули Аптон назвала 8 самых полезных для здоровья сыров, пишет eatthis.com.

«Хотя многие считают сыр полезным молочным продуктом, некоторые не советуют его из-за содержания в нем насыщенных жиров и натрия. Однако, при наличии более 1500 сортов сыра его пищевая ценность может значительно различаться», - отметила эксперт.

По словам диетолога, сыр - богатый питательными веществами молочный продукт, который может стать ценной частью здорового рациона. Он содержит высококачественный белок, кальций, калий, магний и витамины группы В. Некоторые сорта, особенно выдержанные, но не пастеризованные, также содержат полезные пробиотики, которые поддерживают пищеварение и общее состояние здоровья. По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, распространенные сыры, богатые пробиотиками, включают такие: швейцарский, проволоне, гауда, чеддер, эдам и творог.

Специалист предупредила, что решающее значение имеет умеренность употребления, так как жирные сорта могут содержать много насыщенных жиров. Например, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не превышать 6% от суточной калорийности - около 13,5 граммов для диеты в 2000 калорий.

Какой сыр полезнее - список от диетолога

В свой перечень самых полезных сыров Джули Аптон включила такие:

Моцарелла (частично обезжиренная). Содержит меньше калорий, насыщенных жиров и натрия по сравнению со многими другими «более плотными» сортами сыра.

Творог. Один из самых богатых белком и наименее жирных сортов сыра, что делает его популярной так называемой «диетической» пищей. Помимо того, что творог богат кальцием, он содержит лейцин - незаменимую аминокислоту для наращивания и сохранения мышечной массы.

Фета. В этом сыре меньше калорий и насыщенных жиров, чем в большинстве других.

Швейцарский сыр. Богатый белком швейцарский сыр является одним из самых полезных сыров, поскольку содержит больше витамина B12, чем другие сыры, и является одним из немногих сортов с витамином A, который является питательным веществом, важным для иммунной системы и глаз.

Пармезан (тертый). Содержит больше натрия, чем многие другие сыры, но из-за высокого содержания белка и умеренного содержания насыщенных жиров входит в список лучших вариантов.

Козий. Содержит шесть граммов белка и такие необходимые питательные вещества, как кальций и витамин А. Он также содержит пробиотики для поддержания здоровья ЖКТ.

Рикотта (частично обезжиренная). Это хороший источник кальция, витамина А, витаминов группы В и калия.

Выдержанный чеддер. Содержит меньше лактозы и может легче усваиваться. Кроме того, он богат витамином К2, необходимым для плотности костей. А также содержит полезные пробиотики, которые поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта и общую иммунную систему.

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