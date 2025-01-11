Путин угрожает Балтийскому морю ржавыми танкерами 7 11.01.2025, 22:05

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Об этом заявила глава МИД Германии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Путин создает опасность Балтийскому морю, используя теневой флот для обхода нефтяных санкций, со ссылкой на Der Spiegel сообщает FREEДОМ.

Комментарий Бербок появился после того, как вечером 9 января на танкере Eventin («Эвентин») отказал двигатель и судно начало неконтролируемый дрейф в Балтийском море возле немецкого острова Рюген. Судно входит в состав теневого флота РФ, перевозит нефть под флагом Панамы. На борту танкера находится почти 100 тыс. тонн нефти, он направлялся из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид (Египет).

Глава МИД Германии обвинила Россию в том, что ее теневой флот наносит серьезный ущерб окружающей среде и ставит под угрозу туризм в Балтийском регионе.

«Гнусно используя флот ржавых танкеров, Путин не только обходит санкции, но и соглашается с тем, что туризм на Балтийском море будет остановлен — будь то в странах Балтии, в Польше или Германии. Россия ставит под угрозу европейскую безопасность не только своей захватнической войной против Украины, которая нарушает международное право, но и оборванными кабелями, перемещенными пограничными буями, кампаниями по дезинформации, GPS-глушителями и даже полуразрушенными нефтяными танкерами», — заявила Анналена Бербок.

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