Партизаны проникли в секретную часть Минобороны РФ на Дальнем Востоке
- 12.01.2025, 11:36
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Она связана с ядерным обеспечением.
Партизаны нашли секретную часть Минобороны РФ на Дальнем Востоке. Здесь может находиться склад, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Агент провел разведку на секретном объекте МО РФ, расположенном в городке Фокино, Приморского края. Согласно документам, это в/ч №36199, которая входит в перечень засекреченных», - говорится в сообщении.
Из документов также стало известно, что все военнослужащие данной части получают надбавку за секретность.
«Это указывает, на то, что воинская часть работает в интересах Тихоокеанского флота РФ», - добавляют в «АТЕШ».
Что известно об этой воинской части РФ и где она расположена
Данная воинская часть входит в 12-е Главное управление (ядерное обеспечение) Минобороны РФ.
«Оккупанты пытаются скрыть деятельность этого объекта и распространяют легенду, что там находится в/ч №73750, но по факту это не так», - говорят партизаны.
Российский город Фокино, где находится секретный объект, считается закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), что, как говорят в «АТЕШ», подтверждает высокую степень секретности и важность объекта.
«Вероятно, что в данной воинской части могут находиться баллистические ракеты, склад или распределительный пункт, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота и его стратегических подразделений», - не исключают партизаны.