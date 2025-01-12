Партизаны проникли в секретную часть Минобороны РФ на Дальнем Востоке 12.01.2025, 11:36

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Она связана с ядерным обеспечением.

Партизаны нашли секретную часть Минобороны РФ на Дальнем Востоке. Здесь может находиться склад, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агент провел разведку на секретном объекте МО РФ, расположенном в городке Фокино, Приморского края. Согласно документам, это в/ч №36199, которая входит в перечень засекреченных», - говорится в сообщении.

Из документов также стало известно, что все военнослужащие данной части получают надбавку за секретность.

«Это указывает, на то, что воинская часть работает в интересах Тихоокеанского флота РФ», - добавляют в «АТЕШ».

Что известно об этой воинской части РФ и где она расположена

Данная воинская часть входит в 12-е Главное управление (ядерное обеспечение) Минобороны РФ.

«Оккупанты пытаются скрыть деятельность этого объекта и распространяют легенду, что там находится в/ч №73750, но по факту это не так», - говорят партизаны.

Российский город Фокино, где находится секретный объект, считается закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), что, как говорят в «АТЕШ», подтверждает высокую степень секретности и важность объекта.

«Вероятно, что в данной воинской части могут находиться баллистические ракеты, склад или распределительный пункт, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота и его стратегических подразделений», - не исключают партизаны.

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