The Telegraph: Трамп намерен освободить израильских заложников до своей инаугурации 12.01.2025, 15:59

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Дональд Трамп

Избранный президент США пообещал «ад» для ХАМАС.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «разверзнется ад», если террористы ХАМАС не освободят оставшихся израильских заложников. Этим он подчеркнул важное изменение политического курса, установленного колеблющейся администрацией Джо Байдена, пишет Кон Кафлин (перевод — сайт Charter97.org), эксперт по вопросам обороны и международным отношениям, для британского издания The Telegraph :

— Дональд Трамп настаивает на том, чтобы около 100 оставшихся заложников, захваченных группировкой ХАМАС во время нападений 7 октября 2023 года, были освобождены до его инаугурации 20 января.

Хотя избранный президент США не уточнил, какие действия предпримет его администрация в случае, если террористическая группа не выполнит его требования, кажется вполне очевидным, что он не готов принять ответ «нет».

«На Ближнем Востоке развернется ад, и это не принесет ничего хорошего ни ХАМАС, ни кому бы то ни было еще», – заявил Дональд Трамп в своем последнем посте в социальных сетях.

Так как в США готовятся к государственным похоронам бывшего президента Джимми Картера, Трампу не придется напоминать о политических последствиях, которые может вызвать затянувшийся кризис с заложниками.

Президентство Картера было сильно подорвано кризисом с заложниками. В 1979 году Революционная гвардия Ирана захватила американское посольство в Тегеране. Они удерживали 53 американских дипломатов и граждан более года, напоминает Кон Кафлин:

— Заложники были освобождены только в тот момент, когда Рональд Рейган, республиканский соперник Картера на выборах в Белый дом, принял присягу. Это подчеркнуло ущерб, который Иран, с помощью тщательно спланированной кампании шантажа, нанёс надеждам Картера на переизбрание.

Ситуация с израильскими заложниками может отличаться от ситуации, с которой столкнулся Картер. Тем не менее, Трамп, который гордится своей поддержкой Израиля, будет рассматривать освобождение израильских заложников как проверку своей президентской решимости на посту.

Предупредив в начале декабря, что ХАМАС должен освободить всех заложников до своей инаугурации, Трамп знал, что на карту поставлен его авторитет, пишет аналитик The Telegraph:

— Неспособность добиться освобождения заложников будет интерпретироваться как признак слабости враждебными государствами, такими как Китай и Иран, которые будут искать любые потенциальные трещины в броне будущего президента.

Освобождения заложников, безусловно, является одним из ключевых приоритетов Трампа перед вступлением в должность. С этой целью Стив Уиткофф, специальный представитель США на Ближнем Востоке, отправляется в Катар, где проходит последний раунд переговоров о прекращении огня в Газе.

Уиткофф подчеркнул «значительный прогресс» в переговорах еще перед своим отъездом из Вашингтона. Однако упрямство руководства ХАМАС делает освобождение заложников для Трампа крайне затруднительным.

Переговоры об освобождении заложников могут быть чудовищной сделкой, ведь некоторые из заложников могли уже погибнуть в плену, считает автор:

— Официальный представитель США, участвующий в переговорах, сообщил на этой неделе, что переговорщики исходят из предположения, что в Газе живы только 20 из захваченных заложников.

ХАМАС, который продолжает требовать, чтобы Израиль прекратил все военные операции в Газе и вывел свои войска до того, как будет достигнуто какое-либо соглашение о долгосрочном прекращение огня, считает тех заложников, которые все еще живы, более ценными, чем те, кто погиб. Представители ХАМАС указали, что группировка готова передать 34 заложника в качестве первоначального шага, но намерена удержать как можно больше заложников, особенно тех, кто все еще жив, в качестве подстраховки для будущих переговоров.

Готов ли Трамп терпеть условия этого неравноценного обмена, неясно. Тем не менее, тот факт, что Дональд Трамп готов взять на себя столь серьезные личные обязательства по разрешению кризиса приятно контрастирует с постоянными колебаниями уходящей администрации Байдена, пишет Кон Кафлин:

— Хотя президент США Джо Байден стремился создать имидж верного союзника Израиля, его отношения с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху не отличались решительностью, и его администрация постоянно критиковала действия Израиля в ходе военных операций в Газе.

В какой-то момент в прошлом году Байден даже пригрозил сократить военную помощь Израилю после обвинений в том, что ЦАХАЛ намеренно блокирует поставки помощи гражданскому населению Газы.

Последующие расследования показали, что террористы ХАМАС, а не ЦАХАЛ, намеренно прерывали поставки помощи, чтобы усилить международное давление на Израиль с целью прекращения боевых действий.

Учитывая бесконечное уклончивое мнение администрации Байдена о том, как реагировать на конфликт в Газе, неудивительно, что хваленый план Байдена по прекращению огня, впервые обсуждавшийся в мае, мало чего достиг. Если американский президент воспринимается как слабая и некомпетентная фигура, враждебные силы, будь то террористические организации, такие как ХАМАС, или государства-изгои, такие как Иран, не склонны обращать внимание на его требования.

Заявив о своей готовности раз и навсегда разрешить кризис с заложниками в Израиле, Трамп дал мощный сигнал о том, что он намерен положить этому конец и сделать Америку страной, которую боятся, а не игнорируют.

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