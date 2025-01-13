Группа «Ляпис Трубецкой» выпустила украиноязычную версию своей легендарной песни 3 13.01.2025, 22:15

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Сеть в восторге

Белорусская группа «Ляпис Трубецкой» представила украиноязычную версию своей культовой композиции «Ау», которая впервые прозвучала в 1998 году.

Переводом текста занялся фронтмен коллектива Сергей Михалок, активно поддерживающий Украину на протяжении многих лет.

Вдохновившись борьбой украинского народа, Михалок адаптировал текст песни, сохранив ее лиричность и оригинальный смысл. Композиция доступна на платформе YouTube Music, где уже завоевала внимание слушателей.

Сергей Михалок давно известен своей проукраинской позицией. В 2014 году он поддержал Евромайдан и Революцию Достоинства, из-за чего его концерты были запрещены в России и Беларуси. В 2015 году артист получил украинское гражданство, а спустя пять лет ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины. После начала военных действий Михалок открыто осудил агрессию России и призвал белорусов не выполнять преступные приказы режима Лукашенко. Кроме того, группа организовала серию благотворительных концертов в поддержку Украины, а также перевела на украинский язык свои популярные хиты, включая «Воины света» и «Гарри».

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