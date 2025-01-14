Еще в одной области Беларуси возвращают налог за пересечение границы 14.01.2025, 8:40

Взимать сбор начнут с 1 февраля.

В Гродненской области возвращается местный сбор в размере одной базовой величины за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. Об этом говорится в решении областного «совета депутатов» от 26 декабря 2024 года № 67, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Взимать сбор начнут с 1 февраля 2025 года, его величина составит одну базовую величину (42 рубля).

От уплаты сбора освобождаются:

представители госорганов, выполняющие служебные обязанности (при наличии подтверждающих документов);

граждане, выезжающие за медицинской помощью, и сопровождающие их лица (при наличии решения специальной комиссии Минздрава);

сопровождающие малолетних детей, направляющихся на лечение в санаторно-курортные учреждения (при наличии подтверждающих документов);

иностранцы, приглашенные госорганами Беларуси для участия в мероприятиях на территории страны (при наличии подтверждающих документов);

иностранцы и лица без гражданства, имеющие документы, подтверждающие значительные физические ограничения (инвалидность 75−100%), выданные компетентными органами их страны;

лица, выезжающие на похороны членов семьи или близких родственников (при наличии подтверждающих документов);

лица, выезжающие по постановлениям о депортации или высылке (при наличии подтверждающих документов).

Напомним, в конце декабря прошлого года в Гродненском облисполкоме предупредили, что местный сбор за пересечение границы будет вновь введен в течение первого квартала 2025-го.

Ранее о возвращении сбора с 1 февраля объявили в Брестской и Витебской областях.

Местный сбор за пересечение границы взимался до 1 января 2025 года тремя областями — Брестской, Витебской и Гродненской. Брестская и Гродненская область временно прекратили его действие с 1 по 31 января 2025 года.

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