закрыть
14 января 2025, вторник, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще в одной области Беларуси возвращают налог за пересечение границы

  • 14.01.2025, 8:40
Еще в одной области Беларуси возвращают налог за пересечение границы

Взимать сбор начнут с 1 февраля.

В Гродненской области возвращается местный сбор в размере одной базовой величины за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. Об этом говорится в решении областного «совета депутатов» от 26 декабря 2024 года № 67, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Взимать сбор начнут с 1 февраля 2025 года, его величина составит одну базовую величину (42 рубля).

От уплаты сбора освобождаются:

представители госорганов, выполняющие служебные обязанности (при наличии подтверждающих документов);

граждане, выезжающие за медицинской помощью, и сопровождающие их лица (при наличии решения специальной комиссии Минздрава);

сопровождающие малолетних детей, направляющихся на лечение в санаторно-курортные учреждения (при наличии подтверждающих документов);

иностранцы, приглашенные госорганами Беларуси для участия в мероприятиях на территории страны (при наличии подтверждающих документов);

иностранцы и лица без гражданства, имеющие документы, подтверждающие значительные физические ограничения (инвалидность 75−100%), выданные компетентными органами их страны;

лица, выезжающие на похороны членов семьи или близких родственников (при наличии подтверждающих документов);

лица, выезжающие по постановлениям о депортации или высылке (при наличии подтверждающих документов).

Напомним, в конце декабря прошлого года в Гродненском облисполкоме предупредили, что местный сбор за пересечение границы будет вновь введен в течение первого квартала 2025-го.

Ранее о возвращении сбора с 1 февраля объявили в Брестской и Витебской областях.

Местный сбор за пересечение границы взимался до 1 января 2025 года тремя областями — Брестской, Витебской и Гродненской. Брестская и Гродненская область временно прекратили его действие с 1 по 31 января 2025 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов