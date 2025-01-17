Трамп назначил трех известных актеров «спецпосланниками в Голливуде» 17.01.2025, 2:59

Избранный президент США анонсировал «золотой век Голливуда».

Дональд Трамп объявил о назначении актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде. В своем сообщении на платформе Truth Social он пообещал вернуть знаменитый район Лос-Анджелеса «из тьмы к свету», улучшив ситуацию в индустрии после четырех лет трудностей.

«Для меня честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в большом, но очень неспокойном месте, Голливуде, Калифорния», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что эти актеры будут работать над восстановлением американского кинематографа, который за последние годы потерял значительную часть своего бизнеса на международных рынках.

Трамп добавил, что благодаря Гибсону, Войту и Сталлоне Голливуд станет «больше, лучше и сильнее», чем когда-либо прежде. «Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат. Это снова будет, как и сами Соединенные Штаты Америки, Золотой век Голливуда!»

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