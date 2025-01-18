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Швеция направила 600 солдат на границу с Россией

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  • 18.01.2025, 18:21
Швеция направила 600 солдат на границу с Россией

Переброска подразделений была проведена морским путем в условиях секретности.

Швеция в ходе своей первой наземной миссии в составе НАТО отправила 600 солдат на территорию Латвии для охраны российской границы. Об этом сообщил шведский подполковник Хенрик Росдал телеканалу SVT.

Переброска подразделений была проведена морским путем в условиях секретности. На протяжении шести месяцев шведский батальон будет обеспечивать безопасность на латвийско-российской границе. Главная цель миссии — сдерживание России и предотвращение любых действий, которые могут угрожать территориальной целостности стран НАТО.

Шведские военные последний раз участвовали в миротворческой миссии на территории Европы в 1990-х годах, когда они были задействованы в операциях в Косово. Позже их направляли в зоны конфликтов в Мали и Афганистане. «В прошлых операциях мы занимались установлением мира, теперь мы отправляемся в мирную страну, а наша задача — предотвращение войны. Мы находимся здесь (в Латвии. — ТМТ), чтобы обеспечить сдерживание», — прокомментировал отправку войск Маркус Нильссон, ответственный за связь Южно-Сконского полка P7.

Вступление Швеции в НАТО произошло на фоне войны, развязанной Россией против Украины. Агрессия Кремля также подтолкнула Финляндию к членству в альянсе, что удвоило протяженность границы НАТО с Россией — она увеличилась на 1300 км. Финляндия официально стала членом НАТО в 2023 году, а Швеция — весной 2024-го.

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