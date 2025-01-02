Трамп отреагировал на теракт в Новом Орлеане 2 2.01.2025, 11:31

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Дональд Трамп

Избранный президент США заявил о подтверждении его прогнозов.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что наезд на толпу праздновавших Новый год в Новом Орлеане, в результате чего погибли 15 человек, стало подтверждением его мрачной оценки преступности в Америке. Об этом он написал в соцсетях, пишет Politico.

«Когда я сказал, что приезжающие преступники гораздо хуже тех, что есть в нашей стране, это заявление постоянно опровергалось демократами и фальшивыми новостными СМИ, но это оказалось правдой», — написал Трамп.

Он заявил, что полностью поддержит Новый Орлеан, пока идет следствие и город восстанавливается после этого «акта чистого зла».

Наезд авто на толпу празднующих Новый год в Новом Орлеане — что известно

Ночью 1 января мужчина за рулем пикапа врезался в толпу на Бурбон-стрит — в популярном туристическом районе Нового Орлеана, штат Луизиана, после чего вышел из машины и начал стрельбу. В результате он был застрелен полицейскими.

По информации суперинтенданта полицейского управления Нового Орлеана Энн Киркпатрик, 10 человек погибли и еще по меньшей мере 35 получили ранения в ходе инцидента, в том числе двое офицеров полиции. Позже количество погибших выросло до 15 человек.

Личность подозреваемого в совершении атаки установили — им оказался 42-летний Шамсуд Дин Джаббар, сообщал телеканал NBC News. Он являлся гражданином США и проживал в штате Техас. В его машине нашли флаг террористической группировки ИГИЛ и штурмовую винтовку AR.

Президент США Джо Байден заявил, что теракт будет расследовать ФБР и что связь между нападением в Новом Орлеане и подрывом Cybetruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе пока не нашли.

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