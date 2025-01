В The Times выяснили, что дальше будет делать Джо Байден 2 20.01.2025, 16:19

Джо Байден

Есть ряд направлений, на которых сконцентрируется политик.

Несмотря на то, что некоторые могут ожидать, что 82-летний Джо Байден отойдет на второй план, есть признаки того, что он может стремиться оставаться вовлеченным в политическую жизнь. Отвечая на вопрос, будет ли он и дальше участвовать в освобождении заложников, удерживаемых в Газе, Байден улыбнулся и ответил, что «выхода нет». Джо Байден заявил, что он «никуда не исчезнет» после того, как покинет Белый дом, сообщает Алистер Доубер, вашингтонский корреспондент газеты The Times.

«Он продолжит работать над внутренней политикой в University of Delaware's Biden Institute и над внешней политикой в Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement in Washington. Обе организации были созданы после того, как он покинул пост вице-президента в 2017 году. Он также хочет быть активным в фонде Beau Biden Foundation, работающем от имени уязвимых детей в память о своем покойного сына, и в его инициативе Cancer Moonshot, чтобы «покончить с раком, которым мы его знаем», — пишет корреспондент.

«Меня меньше беспокоит то, каким будет мое наследие. Хотя я ухожу, я никуда не исчезаю, потому что есть так много других вещей, которые я хочу сделать», — сказал Байден.

Корреспондент также отметил, что в ближайшие месяцы Байден планирует написать книгу и начать сбор средств для своей президентской библиотеки, которая, вероятно, будет в Делавере.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com