Ученые нашли способ сделать квантовые компьютеры более точными 1 20.01.2025, 20:14

С помощью сурьмы и кота Шредингера.

Квантовые компьютеры сталкиваются с серьезной проблемой: высокой чувствительностью к ошибкам. Но у группы исследователей есть решение, пишет New Voice.

Используя атом сурьмы, обладающий уникальными свойствами, ученые создали квантовый бит (кубит) с повышенной устойчивостью к ошибкам. В отличие от традиционных кубитов, которые могут находиться в двух состояниях одновременно, новый кубит может существовать в восьми различных состояниях. Это делает его гораздо более устойчивым к внешним воздействиям, которые могут привести к потере информации.

«Представьте, что у нашего квантового бита семь жизней, как у кота Шредингера», — объясняет один из авторов исследования. «Чтобы уничтожить информацию, необходимо совершить сразу несколько ошибок, что значительно снижает вероятность возникновения сбоев».

Этот прорыв открывает новые перспективы для развития квантовых компьютеров. Квантовые компьютеры смогут решать задачи, которые недоступны для современных суперкомпьютеров, например, разрабатывать новые лекарства, создавать более эффективные материалы и моделировать сложные квантовые системы. Однако для широкого применения квантовых компьютеров необходимо решить проблему устойчивости к ошибкам.

Новый метод, предложенный учеными, является важным шагом в этом направлении. Он позволяет значительно повысить надежность квантовых вычислений и приближает нас к созданию практичных квантовых компьютеров.

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