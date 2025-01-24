Жулик в сельском клубе 7 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

24.01.2025, 9:21

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Лукашенко обманывал белорусов смолоду.

Назначенная в «палату представителей» экс-министр труда и соцзащиты Ирина Костевич открыла для белорусов страшную тайну: «За тепло в батареях и горячую воду в кране мы платим только 18%, все остальное берет на себя ГОСУДАРСТВО!»

Именно так, слово «государство» в сообщении депутатки выделено капслоком. Видимо, чтобы каждый, кто «недоплачивает за тепло в батареях», даже не пытался сомневаться в том, кто именно доплачивает за все остальное.

Но вот незадача — издание «Зеркало» быстро обнаружило в сенсации чиновницы узкое место. Частично субсидии на обогрев идут в ЖКХ из бюджета, который формируется из налогов все тех же граждан.

Часть расходов берет на себя бизнес, который платит за горячую воду куда больше, чем рядовые беларусы. Но им и в этом случае приходится залезать в свои кошельки, так как бизнес закладывает в цену своей продукции все те же расходы на коммуналку.

В итоге люди, а не ГОСУДАРСТВО, доплачивают то, что не попадает в их жировки.

И это не единственный пример, когда власти упрекают белорусов за то, что они, якобы, не несут всех расходов, но хотят качества и льгот.

Как, например, в случае с принудительной отработкой дипломов. Выпускников, отказавшихся ехать по распределению, вынуждают оплатить стоимость учебы. За которую заплатили их родители своими ежемесячными налогами.

К слову, налоги белорусы платят наравне с гражданами многих социально ориентированных стран Европы. Но и тут чиновники и придворная пресса пытаются убедить белорусов в том, что они иждивенцы, тогда как государство якобы тянет на себе основную нагрузку.

Впрочем, у чиновников есть у кого поучиться в мастерстве манипулирования. «Передаренный» сертификат на автобус МАЗ — это всего лишь один из свежих примеров.

Журналист Дмитрий Гурневич недавно описывал случай из его юности, когда к ним в деревню прилетел молодой «президент» Лукашенко.

Собравшиеся сельчане были так впечатлены, что смогли лишь пожаловаться гостю на отсутствие магнитофона в местном доме культуры. «Будет вам магнитофон!» — пообещал Лукашенко и улетел.

Через пару недель из Минска прислали магнитофон. Вместе со счетом к оплате. Заведующей ДК, поднявшей злободневный вопрос, пришлось заплатить из денег, отложенных на расходы клуба.

Как видим, традиция мазать белорусов их же салом по их же шкуре уходит в глубину тридцатилетия института «президенства». И здесь снова не обойти стороной один из «референдумов», на котором очень многие белорусы отказались от своего права контролировать государственный бюджет.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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