Жулик в сельском клубе

Жулик в сельском клубе7
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 24.01.2025, 9:21
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Лукашенко обманывал белорусов смолоду.
Назначенная в «палату представителей» экс-министр труда и соцзащиты Ирина Костевич открыла для белорусов страшную тайну: «За тепло в батареях и горячую воду в кране мы платим только 18%, все остальное берет на себя ГОСУДАРСТВО!»
Именно так, слово «государство» в сообщении депутатки выделено капслоком. Видимо, чтобы каждый, кто «недоплачивает за тепло в батареях», даже не пытался сомневаться в том, кто именно доплачивает за все остальное.
Но вот незадача — издание «Зеркало» быстро обнаружило в сенсации чиновницы узкое место. Частично субсидии на обогрев идут в ЖКХ из бюджета, который формируется из налогов все тех же граждан.
Часть расходов берет на себя бизнес, который платит за горячую воду куда больше, чем рядовые беларусы. Но им и в этом случае приходится залезать в свои кошельки, так как бизнес закладывает в цену своей продукции все те же расходы на коммуналку.
В итоге люди, а не ГОСУДАРСТВО, доплачивают то, что не попадает в их жировки.
И это не единственный пример, когда власти упрекают белорусов за то, что они, якобы, не несут всех расходов, но хотят качества и льгот.
Как, например, в случае с принудительной отработкой дипломов. Выпускников, отказавшихся ехать по распределению, вынуждают оплатить стоимость учебы. За которую заплатили их родители своими ежемесячными налогами.
К слову, налоги белорусы платят наравне с гражданами многих социально ориентированных стран Европы. Но и тут чиновники и придворная пресса пытаются убедить белорусов в том, что они иждивенцы, тогда как государство якобы тянет на себе основную нагрузку.
Впрочем, у чиновников есть у кого поучиться в мастерстве манипулирования. «Передаренный» сертификат на автобус МАЗ — это всего лишь один из свежих примеров.
Журналист Дмитрий Гурневич недавно описывал случай из его юности, когда к ним в деревню прилетел молодой «президент» Лукашенко.
Собравшиеся сельчане были так впечатлены, что смогли лишь пожаловаться гостю на отсутствие магнитофона в местном доме культуры. «Будет вам магнитофон!» — пообещал Лукашенко и улетел.
Через пару недель из Минска прислали магнитофон. Вместе со счетом к оплате. Заведующей ДК, поднявшей злободневный вопрос, пришлось заплатить из денег, отложенных на расходы клуба.
Как видим, традиция мазать белорусов их же салом по их же шкуре уходит в глубину тридцатилетия института «президенства». И здесь снова не обойти стороной один из «референдумов», на котором очень многие белорусы отказались от своего права контролировать государственный бюджет.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»