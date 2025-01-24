Мадридский «Реал» первым в истории футбола достиг прибыли более €1 млрд 24.01.2025, 20:52

Такие баснословные деньги «сливочные» заработали всего за сезон.

Аудиторская компания Deloitte представила годовой отчет футбольных клубов, в котором мадридский «Реал» может похвастаться астрономической суммой.

«Сливочная» команда получила по итогам сезона-2023/24 более €1 млрд. Ее заработок увеличился на 26% по сравнению с показателями сезона-2022/23 (€831 млн).

Львиную долю дохода составили коммерческие контракты (€483 млн). Вторую строчку заняли телевизионные права на показ матчей с участием «Реала» – €316 млн.

Также солидный бюджет у клуба из Мадрида набрался благодаря выручке в день игр – €248 млн.

Второе место по доходам за весь сезон занял «Манчестер Сити». Он заработал €838 млн. ПСЖ замкнул тройку лидеров с €806 млн на счету.

В топ-10 попали также «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Барселона», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси».

Интересно, что шесть команд из десяти представляют АПЛ, две играют в Испании («Реал» и «Барселона»), одна – в Германии («Бавария»), еще одна – во Франции (ПСЖ).

По итогам 2024 года мадридский «Реал» был признан лучшим клубом мира сразу по двум авторитетным версиям.

Сначала «сливочные» получили награду от журнала France Football. Он среди прочего вручает «Золотой мяч» лучшему футболисту планеты.

Затем испанцам досталась награда в той же номинации от Международной федерации футбола.

В сезоне-2023/24 «Реал» стал обладателем трофея Лиги чемпионов УЕФА. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

Также клуб выиграл чемпионат Испании – 36-й раз в истории.

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