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Белорусская шахматистка отказалась выступать за Россию

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  • 24.01.2025, 22:17
Белорусская шахматистка отказалась выступать за Россию
Ольга Баделько

Ольга Баделько сменила спортивное гражданство на австрийское.

Белорусская шахматистка Ольга Баделько вновь сменила спортивное гражданство: Россию на Австрию. Это подтверждает ее профиль на сайте Международной шахматной федерации, передает «Еврорадио».

Баделько 22 года. В этом году в женском рейтинге FIDE она занимала 29-е место. Ее называли «секс-символом белорусских шахмат». Осенью 2021-го она почему-то решила жить в России и выступать за нее. В марте 2023-го Федерация шахмат России сообщила, что Ольга Баделько войдет в состав сборной страны. Но российский паспорт она получила только в начале 2024 года.

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