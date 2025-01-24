Белорусская шахматистка отказалась выступать за Россию

Белорусская шахматистка отказалась выступать за Россию1
- 24.01.2025, 22:17
Ольга Баделько сменила спортивное гражданство на австрийское.
Белорусская шахматистка Ольга Баделько вновь сменила спортивное гражданство: Россию на Австрию. Это подтверждает ее профиль на сайте Международной шахматной федерации, передает «Еврорадио».
Баделько 22 года. В этом году в женском рейтинге FIDE она занимала 29-е место. Ее называли «секс-символом белорусских шахмат». Осенью 2021-го она почему-то решила жить в России и выступать за нее. В марте 2023-го Федерация шахмат России сообщила, что Ольга Баделько войдет в состав сборной страны. Но российский паспорт она получила только в начале 2024 года.