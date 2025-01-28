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Toyota возродит нестандартную семейную модель в новом формате

  • 28.01.2025, 18:21
  • 1,038
Toyota возродит нестандартную семейную модель в новом формате

Автомобиль будет отличаться продуманной аэродинамикой и будет иметь сдвижные двери.

Минивэн Toyota Previa вернется на рынок. Японский автогигант планирует возродить семейную модель — ее представят в 2027 году. Об этом сообщает издание BestCar.

Новая Toyota Previa дебютирует в Японии, где модель продавалась под названием Estima. Позже начнется экспорт минивэна в другие страны.

Судя по рендерам, новая Toyota Previa 2027 сохранит оригинальный скругленный дизайн и будет похожа на модель самого первого поколения. Автомобиль будет отличаться продуманной аэродинамикой и будет иметь сдвижные двери.

Минивэн Toyota Previa построят на полностью новой платформе, которая поддерживает электрификацию. Ожидается, что его будут выпускать в плагин-гибридной и электрической модификациях.

Также не исключено, что автомобиль получит систему dry-by-wire («управление по проводам»), то есть его руль не будет иметь механической связи с колесами.

Семиместный минивэн Toyota Previa/Estima презентовали в 1990 году и он поразил публику авангардным дизайном. До 2019 года выпустили три поколения модели, которые в разные годы предлагались в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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