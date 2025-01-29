Ахмед аш-Шараа объявлен новым президентом Сирии 29.01.2025, 22:47

Ахмед аш-Шараа

На время действия «правительства переходного периода».

Лидер сирийских повстанцев Ахмед аш-Шараа объявлен новым президентом страны на время действия «правительства переходного периода». Об этом сообщают «Аль-Арабия» и другие ближневосточные СМИ.

Аш-Шараа, известный также как Мохаммад аль-Джулани – глава протурецкой исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», которая возглавила вооруженный мятеж против диктатуры Башара Асада в конце ноября – начале декабря 2024 года. Правительство Асада было свергнуто, Асад бежал в Москву, и аш-Шараа стал де-факто главой нового руководства страны.

После бегства Асада аш-Шараа заявил, что все военизированные группировки, принимавшие участие в его свержении, должны быть распущены, а их участники — занять место в государственных структурах. Также распущены прежняя армия и службы безопасности. Конституция Сирии от 2012 года отменена. Новое законодательство предстоит создать переходному правительству.

Аш-Шараа заявил, что после «переходного периода» постоянное правительство Сирии должно быть сформировано в результате выборов, но не уточнил, как долго «переходный период» может продлиться.

Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен в декабре приехал с визитом в Дамаск, где встречался с новыми руководителями. Он сделал оптимистический прогноз: «Есть надежда увидеть начало новой Сирии».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com