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Ахмед аш-Шараа объявлен новым президентом Сирии

  • 29.01.2025, 22:47
Ахмед аш-Шараа объявлен новым президентом Сирии
Ахмед аш-Шараа

На время действия «правительства переходного периода».

Лидер сирийских повстанцев Ахмед аш-Шараа объявлен новым президентом страны на время действия «правительства переходного периода». Об этом сообщают «Аль-Арабия» и другие ближневосточные СМИ.

Аш-Шараа, известный также как Мохаммад аль-Джулани – глава протурецкой исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», которая возглавила вооруженный мятеж против диктатуры Башара Асада в конце ноября – начале декабря 2024 года. Правительство Асада было свергнуто, Асад бежал в Москву, и аш-Шараа стал де-факто главой нового руководства страны.

После бегства Асада аш-Шараа заявил, что все военизированные группировки, принимавшие участие в его свержении, должны быть распущены, а их участники — занять место в государственных структурах. Также распущены прежняя армия и службы безопасности. Конституция Сирии от 2012 года отменена. Новое законодательство предстоит создать переходному правительству.

Аш-Шараа заявил, что после «переходного периода» постоянное правительство Сирии должно быть сформировано в результате выборов, но не уточнил, как долго «переходный период» может продлиться.

Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен в декабре приехал с визитом в Дамаск, где встречался с новыми руководителями. Он сделал оптимистический прогноз: «Есть надежда увидеть начало новой Сирии».

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