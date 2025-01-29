Украинский дрон сбросил открытку, и оккупант из подразделения «Шторм V» решил сдаться в плен 1 29.01.2025, 23:15

Видео.

На Запорожском направлении украинские воины взяли в плен российского солдата, мобилизованного из числа заключенных. Рядовой Герман Коняхин, 1970 года рождения, — уроженец Батайска Ростовской области, добровольно сдался после того, как прочитал листовку, сброшенную украинским дроном.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

По словам пленного, он долго хранил открытку, ожидая возможности сбежать из подразделения, чтобы избежать гибели. Он рассказал, что командование «Шторм V» издевалось над солдатами, занималось коррупцией, заставляло их покупать собственное снаряжение и отправляло раненых и больных на передовую без надлежащей медицинской помощи.

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