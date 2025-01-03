Квадрантиды: когда и как наблюдать первый зрелищный метеорный поток 2025-го года 3.01.2025, 11:33

Этот метеорный поток образован остатками астероида 2003 EH1.

В начале января 2025 года небо подарит одно из самых ярких астрономических зрелищ — метеорный дождь Квадрантиды. Это явление считается одним из самых мощных метеорных потоков года, пишет itc.ua .

Квадрантиды — это метеорный поток, образованный остатками астероида 2003 EH1. Он имеет диаметр около 3,2 км и может быть остатками потухшей кометы. Астероид 2003 EH1 вращается вокруг Солнца каждые 5,52 года. Земля проходит через след обломков под перпендикулярным углом. В результате пиковый период для вхождения в атмосферу метеоритной пыли и обломков достаточно короткий.

Метеорный поток Квадрантиды ежегодно активен в период с конца декабря до середины января. В 2025 году его максимум достигнет своего пика в ночь с 3 на 4 января. Во время пика наблюдатели могут увидеть до 120 метеоров в час. Метеоры вылетают между созвездиями Волопаса и Дракона, недалеко от ручки Большой Медведицы. Квадрантиды известны своими метеорами в виде «огненных шаров». Они длиннее и ярче, чем обычные метеоры, потому что они происходят из более крупных обломков.

Квадрантиды лучше всего наблюдать ближе к рассвету, когда радиант (точка, откуда «вылетают» метеоры) находится выше всего в небе. Нынешние условия благоприятны для наблюдения метеорного дождя, ведь Луна будет находиться в фазе тонкого серпа, и ее свет не будет мешать. Главное — найти место подальше от городских огней с открытым участком неба с хорошим обзором на северо-восток. Не забудьте тепло одеться, ведь зимние ночи бывают холодными. Дайте глазам 15-20 минут, чтобы адаптироваться к темноте.

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