Израиль обнародовал детали уничтожения ракетного завода Асада 3.01.2025, 17:06

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Элитное подразделение прорвалось в подземный комплекс и отошло невредимым.

В сентябре 2024 года элитное подразделение военно-воздушных сил Израиля прорвалось в Сирии в подземный завод по производству ракет, заложило взрывчатку и отошло невредимым. Это была одна из самых смелых и сложных на сегодняшний день операций израильской армии.

Об этом пишет Times of Israel.

Операция состоялась 8 сентября с участием 120 спецназовцев, совершивших рейд вглубь Сирии. К тому времени Башар Асад все еще находился у власти, а Израиль еще не начал свою кампанию против Хезболлы в Ливане.

Подземный ракетный завод под кодовым названием Deep Layer был расположен на глубине 70-130 метров в Масьяфе. Это более чем в 200 километрах к северу от израильской границы и примерно в 45 километрах от западного побережья Сирии. Израиль заявил, что располагал разведывательной информацией об объекте с момента начала строительства в 2017 году.

Идея его уничтожения возникла несколько лет назад, но ускорилась после начала войны между Израилем и ХАМАС. Завод использовался иранскими силами для производства высокоточных ракет для Хезболла в Ливане и для режима Асада в Сирии.

Объект был построен в форме подковы с одним входом на склоне горы для сырья и выходом рядом для готовых ракет. Третий вход, примыкавший к этим двум, использовался для логистики и доступа к офисам внутри заведения. Офисная часть также соединена с производственной частью внутри.

Вдоль «подковы» было не менее 16 помещений, в которых располагалась производственная линия для ракет.

Объект еще не был полностью активен, когда Израиль начал свою операцию, но, по словам военных, был на финальной стадии объявления его готовым Ираном. По меньшей мере, две ракеты были успешно изготовлены в рамках испытаний, а ракетные двигатели уже производились массово.

Планировалось производство от 100 до 300 ракет в год, включая ракеты большой дальности до 300 км, высокоточных ракет с дальностью до 130 км и малой дальности до 40-70 км.

Для отправки израильских военных на объект использовались вертолеты. В то же время истребители и беспилотники наносили отвлекающие удары. Вертолеты летели необычно низко, чтобы избежать сирийских радаров и систем ПВО, способных обнаруживать и сбивать самолеты.

После того, как израильские военные высадились на объекте и ликвидировали около 30 охранников и сирийских солдат, они попали в залы и заложили там около 300 килограммов взрывчатки, присоединили ее к дистанционному детонатору и эвакуировались.

Принимавшие участие в операции солдаты рассказали, что подземный взрыв был не только видимым, но и ощутимым, как «миниземлетрясение».

По словам израильских военных, сотни сирийских солдат добрались до объекта примерно через час после того, как спецназовцы его покинули.

Солдаты также захватили некоторые разведывательные документы на объекте, которые, по словам военных, подтверждают их оценку того, что объект был почти готов.

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