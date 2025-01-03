После поездки к Путину: в Словакии две недели не знали, где Фицо 8 3.01.2025, 22:20

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Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии нашелся в роскошном отеле.

В Словакии несколько недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо. Однако впоследствии появились свидетельства того, что Фицо был в люксовом отеле во Вьетнаме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Dennik N.

Издание обратило внимание на то, что в последний раз о том находится Фицо было известно 22 декабря. Тогда Фицо находился с визитом в России, где встречался с российским диктатором Путиным.

Однако с тех пор в офисе правительства Фицо не отвечали на вопросы о том, где находится премьер-министр. Там также не предоставляли никакой дополнительной информации о его поездке в Москву.

Интересно то, что с 22 декабря Фицо только записывал видео в соцсетях. Однако из видео было непонятно, в какой стране находится словацкий премьер. Ведь фоном в видео были задвинуты шторы. На них не было видно окон или изображений, чтобы установить расположение Фицо.

Поэтому в Словакии, среди депутатов коалиции начали распространяться разговоры о том, что он мог поехать на время праздников в Дубаи.

Однако по данным издания, последнее видео Фицо, где он критиковал президента Украины Владимира Зеленского, было снято в номере роскошного отеля Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое. Его местонахождение установил один из читателей Dennik N по шторам и старинному телефону.

Capella Hanoi - это пятизвездочный отель с рестораном, награжденным звездой Мишлен, который находится в самом центре Ханоя.

Редакция Dennik N пыталась связаться с Фицо и звонила в отель. Там администратор соединил их с роскошным номером, но никто не ответил на звонок. После этого журналистам ответили, что гость, очевидно, не в номере, и посоветовали позвонить позже.

По данным издания, апартаменты, где мог остановиться Фицо, имеют площадь 194 квадратных метра и расположены на последнем этаже отеля. Их стоимость за ночь - примерно 5 500 евро. С учетом налогов цена возрастает до 6 200 евро за ночь.

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