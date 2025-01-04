Трассу под Солигорском накрыла песчаная буря и метель 4.01.2025, 19:53

2,322

Водителей предупредили о нулевой видимости.

На участке трассы под Солигорском из-за песчаной бури нулевая видимость. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Песчаная буря, метель, порывистый ветер и нулевая видимость на 120−122 км трассы Р23 Минск — Микашевичи под Солигорском», — проинформировали инспекторы.

В милиции призвали водителей быть осторожными.

«Во время недостаточной видимости необходимо ехать с включенным ближним светом фар, выбирать безопасную дистанцию, отказаться от резких маневров, которые при неблагоприятной погоде могут создать аварийные ситуации», — добавили в ГАИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com