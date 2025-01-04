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Трассу под Солигорском накрыла песчаная буря и метель

  • 4.01.2025, 19:53
  • 2,322
Трассу под Солигорском накрыла песчаная буря и метель

Водителей предупредили о нулевой видимости.

На участке трассы под Солигорском из-за песчаной бури нулевая видимость. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Песчаная буря, метель, порывистый ветер и нулевая видимость на 120−122 км трассы Р23 Минск — Микашевичи под Солигорском», — проинформировали инспекторы.

В милиции призвали водителей быть осторожными.

«Во время недостаточной видимости необходимо ехать с включенным ближним светом фар, выбирать безопасную дистанцию, отказаться от резких маневров, которые при неблагоприятной погоде могут создать аварийные ситуации», — добавили в ГАИ.

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