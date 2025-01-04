Трассу под Солигорском накрыла песчаная буря и метель
- 4.01.2025, 19:53
- 2,322
Водителей предупредили о нулевой видимости.
На участке трассы под Солигорском из-за песчаной бури нулевая видимость. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
«Песчаная буря, метель, порывистый ветер и нулевая видимость на 120−122 км трассы Р23 Минск — Микашевичи под Солигорском», — проинформировали инспекторы.
В милиции призвали водителей быть осторожными.
«Во время недостаточной видимости необходимо ехать с включенным ближним светом фар, выбирать безопасную дистанцию, отказаться от резких маневров, которые при неблагоприятной погоде могут создать аварийные ситуации», — добавили в ГАИ.