В Дании расследуют полеты 20 БПЛА к югу от Копенгагена 5.01.2025, 3:00

Никто не знает, кому они принадлежат.

Полиция Дании расследует ситуацию с полетами беспилотников над Кёге в области Зеландия к югу от Копенгагена, сообщает «Немецкая волна».

Сообщение о дронах поступило 3 января в 22.30 (00.30 мск 4 января). По словам заявителя, он видел 20 «больших беспилотников», летающих в районе порта Кёге.

«Мы отправили в этот район патруль, и ему удалось увидеть четыре дрона», - отметил заместитель инспектора полиции. Последний беспилотник исчез около 01.16 (03.16 по Минску).

«В настоящее время мы не знаем, откуда взялись эти дроны и что они делали», - добавил он. По его словам, ведется расследование. В полиции попросили обращаться к ним с любой информацией по инциденту.

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