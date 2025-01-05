В Дании расследуют полеты 20 БПЛА к югу от Копенгагена
- 5.01.2025, 3:00
Никто не знает, кому они принадлежат.
Полиция Дании расследует ситуацию с полетами беспилотников над Кёге в области Зеландия к югу от Копенгагена, сообщает «Немецкая волна».
Сообщение о дронах поступило 3 января в 22.30 (00.30 мск 4 января). По словам заявителя, он видел 20 «больших беспилотников», летающих в районе порта Кёге.
«Мы отправили в этот район патруль, и ему удалось увидеть четыре дрона», - отметил заместитель инспектора полиции. Последний беспилотник исчез около 01.16 (03.16 по Минску).
«В настоящее время мы не знаем, откуда взялись эти дроны и что они делали», - добавил он. По его словам, ведется расследование. В полиции попросили обращаться к ним с любой информацией по инциденту.