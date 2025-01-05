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На США надвигается сильнейший за десятилетие зимний шторм

  • 5.01.2025, 16:17
На США надвигается сильнейший за десятилетие зимний шторм
Фото: AP

В некоторых штатах объявили режим ЧС.

Десятки миллионов американцев готовятся к мощной снежной буре. Шторм принесет в некоторые штаты самые сильные снегопады и самые низкие температуры за последние 10 лет. Жителей предупреждают о перебоях в работе электричества и транспорта. 

Крупный зимний шторм угрожает большей части США сильным холодом, снегопадами и гололедом, пишет NBC. Сейчас шторм, вызванный полярным вихрем, двинулся на восток после удара по центральной части США.

Штаты Канзас, Арканзас, Кентукки и Вирджиния уже объявили чрезвычайное положение. Южные штаты, такие как Миссисипи и Флорида, также предупредили жителей об опасной погоде. В нижней части долины Миссисипи ожидаются самые серьезные последствия шторма — около 7 млн человек угрожают торнадо, разрушительный ветер и град.

Национальная служба дорожного движения уже предупредила американцев о «значительных нарушениях повседневной жизни», включая «опасные или невозможные условия вождения и повсеместное закрытие дорог».

Синоптики предупреждают, что по мере продвижения шторма на восток миллионы американцев должны приготовиться к рекордно низким температурам и снегопаду. 

Вашингтон, Балтимор и Филадельфия входят в число крупных городов, готовящихся к снегопадам и гололедице с воскресенья по понедельник. А в некоторых районах Вирджинии ожидается выпадение от 5 до 12 дюймов снега. Сильные грозы также могут обрушиться на южные штаты, непривычные к сильным холодам, включая Арканзас, Луизиану и Миссисипи. 

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