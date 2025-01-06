США готовят санкционный удар по танкерам, перевозящим российскую нефть
- 6.01.2025, 8:45
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Теневой флот РФ окажется в черном списке.
США планируют ввести дополнительные санкции против России и сократить ее доходы для войны в Украине. Целью стану танкеры, перевозящих российскую нефть
Об этом сообщает Reuters.
Администрация президента Джо Байдена стремится усилить поддержку Украины до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января, учитывая частые жалобы лидера республиканцев на стоимость поддержки Украины со стороны США. Пока неясно, каков будет подход Трампа к санкциям против России.
Источники сообщили, что администрация Байдена планирует санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, проданную по цене выше установленного Западом лимита в 60 долларов за баррель. Россия использовала этот так называемый теневой флот из стареющих судов, чтобы обойти лимит. Многие из судов менее безопасны и подвержены разливам нефти, говорят эксперты по судоходству.
После вторжения России на Украину в феврале 2022 года США ввели санкции против десятков таких судов из флота, который, по оценкам, насчитывает сотни, чтобы сократить ее возможности по финансированию вторжения.
Из-за ограничения Россия переориентировала свои продажи нефти в Китай и Индию, которые были готовы покупать российскую сырую нефть, которая обычно продается со скидкой по сравнению с общим рынком, даже если продается по цене, превышающей установленный предел.
«Это будет большой пакет», - сказал один из источников. Другой источник сказал, что санкции, вероятно, также будут включать меры против людей, вовлеченных в некоторые сети, торгующие нефтью выше установленного ценового предела.