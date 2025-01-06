Лидер Австрии поручил главе правопопулистов создание кабмина 6.01.2025, 17:03

1,054

Александер Ван дер Беллен

Александер Ван дер Беллен принял Херберта Кикля во дворце Хофбург в Вене.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил лидеру правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Херберту Киклю сформировать правительство. Глава Австрии встретился с политиком в понедельник, 6 января, во дворце Хофбург в Вене, сообщает «Немецкая волна».

- Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения во время правительственных переговоров и хочет взять на себя эту ответственность, - привело слова Ван дер Беллена агентство Reuters.

Председатель АПС пообещал держать австрийского лидера в курсе о ходе дискуссий с консервативной Австрийской народной партией (АНП).

- Этот шаг дался мне нелегко, - признался Ван дер Беллен - в прошлом многолетний лидер австрийских «зеленых». По словам президента, он будет продолжать следить за тем, чтобы «принципы и правила нашей конституции соблюдались и исполнялись».

Канцлер Австрии анонсировал отставку

Занимавший пост председателя АНП канцлер Австрии Карл Нехаммер 4 января анонсировал свою отставку.«Как федеральный канцлер, а также как председатель партии Народной партии, в ближайшие несколько дней я уйду (с постов. - Ред.)», - отметил глава кабмина, оговорившись, что хочет обеспечить упорядоченный переходный период.

В случае успеха переговоров с правопопулистами консерваторы смогут стать только младшими партнерами Австрийской партии свободы в новом кабинете, отмечало агентство dpa. В таком случае пост канцлера впервые в истории страны займет глава правых популистов.

Херберт Кикль известен, в частности, своей дружественной к России позицией и чрезвычайно жесткой миграционной политикой, предусматривающей масштабные депортации, уточняло dpa.

Провал переговоров консерваторов и социал-демократов

Нехаммер 4 января сообщил о провале коалиционных переговоров между консервативной Австрийской народной партией и Социал-демократической партией Австрии (СДПА).

- Мы вели долгие и честные переговоры. С СДПА невозможно договориться по ключевым вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против социальных льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов, - указал Нехаммер. «Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и не будем их продолжать», - добавил он.

Позднее Нехаммер сообщил Ван дер Беллену, что голоса внутри АНП, «исключающие сотрудничество с АПС под руководством Херберта Кикля, стали намного тише», отмечало агентство AFP.

Партия «Новая Австрия и Либеральный форум» (NEOS) 3 января вышла из переговоров. Таким образом провалилась попытка сформировать трехпартийное правительство.

Победа правых популистов

Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись 29 сентября 2024 года. Победу одержала Австрийская партия свободы, получив 28,85 процента голосов. Правящая АНП заняла второе место с результатом 26,3 процента, социал-демократы заручились поддержкой 21,1 процента избирателей, либералы из «Новой Австрии и Либерального форума» набрали чуть больше девяти процентов.

Лидер АПС Кикль изначально не встретил желания АНП и СДПА сформировать коалицию с правыми популистами. Поэтому консерваторы, социал-демократы и либералы в ноябре начали переговоры. Дискуссии проходили напряженно. Особенно острыми темами стали, в частности, экономическая и налоговая политика.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com