Трюдо объявил о скорой отставке с поста премьера Канады 3 6.01.2025, 19:31

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Либеральная партия выберет нового лидера.

Джастин Трюдо объявил, что намерен уйти в отставку с поста лидера правящей в Канаде Либеральной партии и должности премьер-министра страны после того, как его партия выберет своего следующего председателя. Трансляцию его брифинга ведет Reuters.

Трюдо также попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон (назначается королевой Великобритании) не распускать парламент до 24 марта, на что она ответила согласием.

Ожидается, что за два последующих месяца Либеральная партия должна выбрать нового лидера, который попытается победить на парламентских выборах консерваторов во главе с Пьером Пойевром, сообщает Globe and Mail.

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