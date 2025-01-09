The Insider: ГРУ финансировало теракты против военных США в Афганистане 4 9.01.2025, 11:28

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Стали известны имена ключевых фигур.

В течение многих лет Главное разведывательное управление РФ платило различным террористическим группировкам в Афганистане за теракты, направленные против военных и дипломатов США, а также войск коалиции. Как говорится в совместном расследовании The Insider и Der Spiegel, для оплаты «услуг» российские спецслужбы содержали сеть афганских курьеров, замаскированную под фирму, которая торгует драгоценными камнями.

Так, в период с 2016 по 2020 год в Афганистане произошла серия кровавых терактов, направленных против американских солдат и сил коалиции. Нападения закончились, когда Дональд Трамп во время своего первого президентского строка в начале 2020 года заключил сделку с талибами о выводе американских войск. Тогда американский президент указал на серию убийств военных США, но он не упомянул, что спецслужбам США и Афганистана было известно, что эти теракты финансировала Россия.

В 2020 году в прессу попала утечка доклада американских спецслужб о том, как российские власти платили талибам за убийство солдат западной коалиции. Тогда руководство «Талибана» отвергло обвинения, также информацию не подтвердил и Белый дом. Преуменьшил позже значение отчетов разведывательных служб и преемник Трампа Джо Байден, заявив об их «основании на доказательствах низкого или среднего уровня,».

Однако журналисты пишут, что что спецслужбы Афганистана предоставили властям США веские факты существования такого финансирования. При этом и американские и афганские спецслужбы мало знали о людях, которые управляли программой из России.

Расследователи смогли идентифицировать офицеров, скрывающихся за кодовыми именами – ими оказались сотрудники войсковой части 29155, известной по истории об отравлении Скрипаля и диверсиям в Европе.

Три бывших афганских высокопоставленных сотрудников Управления национальной безопасности, независимо друг от друга рассказали журналистам, что теракты в Афганских городах финансировались Россией.

По их словам, Россия пыталась вмешиваться в ситуацию в стране сразу после создания Временной администрации Афганистана в декабре 2001 года. Тогда программа провалилась и посреднические услуги в отношениях с командирами «Талибана» для поставок им российского оружия и денег предложил Иран. Таким образом ГРУ начало вербовать отдельных боевиков, поставлять оружие и боеприпасов через Таджикистан и, наконец, финансировать теракты.

Окончательно подтвердить информацию удалось в середине 2019 года во время допросов задержанных боевиков «Талибана». По следам этих допросов УНБ удалось арестовать более 10 человек из провинций Кабул, Кундуз и Логар, которые работали на ГРУ в качестве курьеров и перевозили деньги под руководством бывшего контрабандиста из Кундуза по имени Рахматулла Азизи.

Формально Азизи возглавлял компанию по торговле драгоценными камнями в Афганистане, зарегистрированную на имя его отца. Во время обысков В доме Рахматуллы Азизи были найдены, как утверждается, 650 тысяч долларов.

Как удалось узнать расследователям, руководителем «программы» в ГРУ был генерал-лейтенант Иван Касьяненко, заместитель командира части 29155. До 2008 года он служил военным атташе в Тегеране и не позже 2015 года был переведен в Кабул. Главным связным ГРУ с талибами был полковник Алексей Архипов, который пользуется документами на имя Алексея Титова. Третьим ключевым участником программы, по данным журналистов, был еще один член части 29155 Артем Рубцов.

Вознаграждения в среднем составляли по 200 тысяч долларов за каждого убитого солдата США или коалиции, говорят в УНБ Афганистана. По предварительным подсчетам в общей сложности Россия заплатила только талибам около 30 млн долларов. Крупные суммы получали и другие группировки, которые на тот момент конфликтовали с афганским правительством.

Для передачи денег афганским группировкам ГРУ, по информации расследователей, использовало сеть афганских курьеров. Одним из таких курьеров и был Рахматулла Азизи, завербованный, как утверждается, российской спецслужбой не позднее 2015 года. В том же году он получил российский паспорт «гэрэушной серии» на имя якобы родившегося в Астрахани Рахима Ахмадова.

Один из бывших сотрудников афганского УНБ сказал The Insider, что официальному расследованию схемы финансирования талибов российскими спецслужбами мешали правительственные чиновники, которые по неизвестным причинам хотели закрыть расследование — «возможно, из-за коррупции, возможно, из-за каких-то интересов, связанных с Россией». Еще одним демотивирующим фактором для расследования в Афганистане стал отказ правительства США признать существование программы вознаграждений.

«Сведения о причастности России к финансированию терактов подтверждали несколько служб на основании разных источников информации, так что доказательства этой программы были налицо. Не хватало лишь конкретных имен», — заявил в свою очередь сотрудник разведки США,

По его словам, нежелание однозначно обвинить Россию в подкупе террористов с целью убийства американских военнослужащих «было вызвано не отсутствием информации, а «отсутствием приоритета, может быть, даже мужества».

После того как к власти пришли талибы, по данным The Insider, ГРУ продолжило сотрудничать с представителями группировки, но уже официально. Документы из почты одного из офицеров ГРУ, которые изучили расследовали, указывают, что талибы, в частности, обращались к ГРУ с просьбой помочь доставить в Афганистан «украденные вертолеты и самолеты» (они в настоящее время находятся в Таджикистане и Пакистане), «обучить сотрудников службы безопасности» и «восстановить оборонные возможности» страны.

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