Итальянских пловчих отстранили от ЧЕ за кражу в duty free Сингапура

  • 10.10.2025, 1:34
Итальянских пловчих отстранили от ЧЕ за кражу в duty free Сингапура

Одна из спортсменок спрятала в сумке партнерши по сборной неоплаченные духи.

Итальянские пловчихи Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино отстранены на 90 дней из-за дела о краже в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Сингапура, сообщила Итальянская федерация плавания (FIN).

Спортсменки после прошедшего в июле — августе чемпионата мира отдохнули на Бали, а в Италию возвращались через Сингапур, где их задержали у выхода на посадку.

Как писала La Gazzetta dello Sport, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Тарантино, не заплатив, спрятала в сумку Пилато духи. Пловчихам помогли итальянские дипломаты, их быстро отпустили на родину.

Пилато спустя некоторое время заявила, что была «косвенно» замешана в этом инциденте и потому сразу начала сотрудничать с полицией по этому делу.

Из-за отстранения спортсменки пропустят декабрьский чемпионат Европы на короткой воде (в бассейне 25 м), который пройдет в Польше.

Пилато — чемпионка мира 2022 на стометровке брассом и двукратная чемпионка мира на короткой воде (2020, 2022). У Тарантино бронза ЧЕ-2021 в эстафете и три серебра европейских первенств на короткой воде (также в эстафетах).

