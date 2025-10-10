Белорус пошел в лес за грибами и внезапно столкнулся с медведем 10.10.2025, 9:45

Косолапый сидел на опушке и смачно ел початок кукурузы.

В начале октября витебский фотограф Андрей Таволжанский поехал со своей супругой за грибами и внезапно встретил медведя. Косолапый сидел на опушке леса и так увлеченно ел початок кукурузы, что не сразу заметил человека. А когда заметил — встал на задние лапы, чтобы получше рассмотреть фотографа. Жена Андрея не растерялась и успела снять на телефон видео, где в одном кадре запечатлены хищник и человек. Позже снимки медведя с человеческим взглядом и бородой, как у старика, автор выложил в Instagram. Журналисты Onlíner связались с Андреем и узнали подробности невероятной встречи, которую никому не советуем повторять.

Андрей Таволжанский много лет занимается фотоохотой и немало, конечно, повидал за это время. Правда, в тот день, 4 октября, снимать совсем не планировал. Но на обратной дороге из леса они с женой заметили на опушке медведя.

— Мы сначала даже из машины не выходили, адреналин, конечно, зашкаливал. Сперва думал, что это медвежонок и рядом, возможно, где-то медведица ходит. Поснимал из машины, а потом накинул куртку, взял фотик и медленно пошел к нему поближе. Когда уже приблизился к зверю метров на 70, то увидел, что это здоровый медведь.

Медведь сидел посреди опушки и смачно, что аж слюни текли, ел кукурузный початок. Он заметил меня, когда я поднялся в полный рост. Только тогда медведь встал на дыбы. Я поднял руки над головой, чтобы обозначить свой размер, стал громко говорить — понимал, что добежать до машины в резиновых сапогах не успею: медведь, если бы рванул, догнал бы, — рассказал Onlíner Андрей.

В это время жена Андрея стояла у машины и снимала все на камеру телефона. По словам собеседника, на случай встречи с диким животным у него всегда есть при себе «сигнал охотника» — приспособление, имитирующее выстрелы, а также свисток. Но это все не понадобилось: медведь, увидев человека, бросил есть кукурузу и убежал в лес.

— В тех местах у моих знакомых стоят фотоловушки. И когда они их просмотрели, то оказалось, что там, где мы с женой собирали грибы, постоянно ходят эти мишки, а также рыси, волки — в общем, много животных.

Приблизительно за три недели до этой встречи Андрей уже видел медведя — тот вообще внезапно вылез из кукурузы в тридцати метрах от нашего собеседника.

— Рано утром перед работой поехал за город в надежде застать оленей или косуль (у них сейчас гон), да и вообще природу поснимать. Иду и замечаю на дороге свежие медвежьи следы. Пошел по ним, а после просто остановился на дороге, позади кукурузного поля, и стал прислушиваться. Думаю: дай постою рядом с этим полем, может, кто-нибудь интересный мимо пройдет. А сзади — звуки непонятные в кукурузном поле. По звукам обычно слышно, кто идет: лось там или медведь — они ходят очень громко. А там какие-то звуки непонятные были, поэтому я немножко еще вперед прошел — и внезапно метрах в тридцати встал в полный рост медведь! Он там тоже кукурузу ел, как и этот мишка. Медведь, когда встал, был выше кукурузы. Буквально доли секунды все это длилось, я даже не успел отреагировать, в плане испугаться не успел: сделал буквально пару кадров, и медведь убежал. Первый кадр вообще получился размазанный, расплывчатый, как будто смотришь в очках с плохим зрением.

Собеседник отмечает, что в основном встречи с дикими животными — это дело случая. Зачастую животные сами стараются обходить людей и не пересекаться с ними.

