10 октября 2025, пятница, 10:48
Индия в ближайшее время начнет покупать меньше российской нефти

  • 10.10.2025, 10:42
Индия в ближайшее время начнет покупать меньше российской нефти

Минфин США раскрыл подробности.

Соединенные Штаты Америки ожидают увеличения импорта американской нефти Индией и сокращения ее закупок у России.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox News.

«Мы ввели в отношении Индии пошлины в размере 25% в связи с российской нефтью. Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они начнут покупать меньше российской нефти и больше американской», - заявил Бессент.

Он также добавил, что соответствующее перераспределение в балансе закупок нефти Индией должно произойти уже в ближайшие недели или месяцы.

