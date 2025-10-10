The Telegraph: Россия захлебывается в нефтяном кризисе 10.10.2025, 11:27

Украинские дроны достают до сердца РФ.

Российский диктатор Владимир Путин оказался в самом сложном положении за годы своего правления - экономическая война истощает Россию быстрее, чем армия получает преимущество на фронте. Летнее наступление, которое в Кремле считали переломным, провалилось: ежедневно Россия теряла около 800 солдат, не продвинувшись ни на шаг, пишет редактор отдела мировой экономики газеты The Telegraph Амброуз Эванс-Притчард.

«Россияне продолжают атаковать беспилотниками, но не достигают ни одной стратегической цели», - заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Украинские дроны достают до сердца России

Серия точных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам фактически парализовала значительную часть энергетического сектора РФ. По данным агентства «Нафтогаз», 38% основных нефтеперерабатывающих мощностей страны не работают.

Самый глубокий удар произошел на этой неделе - украинский дрон поразил Антипинский НПЗ в Западной Сибири, в двух тысячах километров от линии фронта.

«Россия не может защитить эти активы. Это шокирует многих, потому что они не верили, что Украина способна на такие глубокие удары», - подчеркнул Загороднюк.

Из-за разрушенных заводов Россия вынуждена импортировать топливо из Китая, Кореи и Беларуси. В то же время 20 регионов страны ввели нормирование топлива, а заправки ограничивают продажу бензина до 30 литров.

Нефтяная отрасль, некогда главный источник доходов бюджета, оказалась в кризисе: добыча снизилась до 9 млн баррелей в день, а доходы от экспорта упали до минимума за три года - 546 млн евро в сутки.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что падение цен на нефть может обвалить добычу еще больше - до 7,5 млн баррелей в день. Для Кремля это означает сокращение валютных поступлений и фискальный коллапс.

С ростом дефицита бюджет России прибегает к отчаянным шагам. В Кремле рассматривают даже введение «налога на паразитизм» - для тех, кто не работает. Тем временем банки заставляют кредитовать оборонку, что лишь ускоряет финансовый кризис.

Запад опасается нового витка войны

Несмотря на провалы на фронте, военная экономика России до сих пор работает на полную, и аналитики опасаются, что Путин может прибегнуть к новой эскалации, чтобы избежать поражения.

«Он всегда повышает ставки, когда дела идут плохо. Вероятность расширения войны в Европе сейчас чрезвычайно высока», - предостерегает Загороднюк.

Среди потенциальных целей называют Молдову, Сувалкский коридор или даже эстонскую Нарву, где большинство населения - этнические русские.

Дополнительную опасность представляет возможный неписаный пакт между Москвой и Пекином. По словам источников в кругах безопасности, Си Цзиньпин поддерживает Россию, чтобы США не могли полностью сосредоточиться на Китае.

«Пекину нужно, чтобы Россия оставалась в войне», - открыто заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с представителями ЕС в июле.

Загороднюк сравнивает нынешнюю ситуацию с Крымской войной XIX века, когда Россия проиграла не из-за военного поражения, а из-за экономического истощения. Тогда царь Николай I также переоценил свои силы, и в конце концов вынужден был принять унизительные условия капитуляции.

Загороднюк убеждает:

«Часы для Путина тикают. И именно этот отсчет делает нынешний момент для Европы самым опасным за десятилетия».

