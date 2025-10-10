Астрофизики обнаружили новый тип звезд 10.10.2025, 11:51

Без термоядерного синтеза, но с темной материей.

Астрофизики с помощью космического телескопа Уэбб, по их словам, обнаружили убедительные доказательства того, что во Вселенной существует новый тип космических объектов: темные звезды.

Второй самый далекий объект во Вселенной, когда-либо обнаруженный космическим телескопом Уэбб может быть темной звездой. Согласно теории, такие объекты живут не за счет термоядерного синтеза, а за счет уничтожения частиц темной материи.

Американские астрофизики обнаружили четырех кандидатов на роль темной звезды, которые существовали через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Один из этих кандидатов, как считают ученые имеет убедительные доказательства того, что темные звезды действительно существуют. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Впервые теория о том, что в темные звезды существуют появилась 18 лет назад. Согласно теории, темные звезды были одними первых звезд во Вселенной. То есть они образовались вместе с обычными звездами так называемого Населения III, которые возникли через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Согласно теории, темные звезды образовались в результате сжатия облаков из водорода и гелия, но также при участии темной материи. Предполагается, что такие звезды существуют не за счет термоядерного синтеза в ядре, а за счет уничтожения частиц темной материи, при котором выделяется энергия.

Считается, что темные звезды имеют огромную массу, которая примерно в 1 миллион раз больше массы Солнца. Также они, несмотря на название, чрезвычайно яркие, примерно в 1 миллиард раз ярче Солнца. По словам авторов исследования, темные звезды не состоят полностью из темной материи, а потому не совсем правильно называть их темными, хотя это пока что рабочее название для описания потенциально нового типа космических объектов.

По словам ученых, подтверждение существования темных звезд может объяснить некоторые из загадочных объектов, обнаруженных телескопом Уэбб в ранней Вселенной. Например, это касается гигантских сверхмассивных черных дыр, которые вопреки теории, сформировались слишком быстро. Также темные звезды могут помочь понять природу темной материи.

Астрофизики определили четырех кандидатов на роль темной звезды: JADES-GS-z14-0, JADES-GS-z11-0, JADES-GS-z13-0 и JADES-GS-z14-1. Первый объект является вторым самым далеким объектом во Вселенной, который когда-либо обнаруживал космический телескоп Уэбб. Исследование предполагает, что все четыре кандидата могут быть не просто темные звездами, а сверхмассивными темными звездами.

Ученые провели тщательное изучение JADES-GS-z14-0 и пришли к выводу, что он соответствует теоретическим характеристикам темных звезд. То есть по словам астрофизиков, у них есть убедительные доказательства существования таких объектов. Но необходимы дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить полученные данные.

Темные звезды остаются спорными объектами. Дэниел Уэйлен из Портсмутского университета в Великобритании говорит, что большинство исследователей первых звезд во Вселенной не верит в возможность существования звезд, которые живут за счет темной материи. Ученый считает, что авторы нового исследования не могут точно отличить темные звезды от сверхмассивных обычных первых звезд.

В ответ на критику, авторы исследования заявляют, что поскольку сверхмассивные первые звезды живут меньше темных звезд, если будет выявлено больше доказательств, то статистически более вероятно, что выделенные кандидаты они являются темными звездами.

